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Hansi Flick calma los temores del Barcelona sobre el contratiempo de Raphinha mientras Gabriel Jesus se prepara para su debut como titular
Flick resta importancia a la preocupación por la lesión de Raphinha
El Barcelona se enfrenta a un obstáculo a corto plazo mientras prepara su regreso a la acción en La Liga en el Spotify Camp Nou. En declaraciones a los medios antes del partido contra el Getafe, Flick confirmó que Raphinha no estará disponible para los dos próximos encuentros. El extremo brasileño ha sido una pieza vital del equipo que actualmente lidera la clasificación, pero el cuerpo técnico está adoptando un enfoque cauteloso debido a sus anteriores problemas físicos.
«Las pruebas de imagen a las que se sometió no mostraron una lesión grave, pero necesitamos reaccionar y preocuparnos por él porque sufrió tres lesiones el año pasado. Vamos a cuidarlo. No estará disponible mañana ni para el partido en Estambul contra el Galatasaray», explicó Flick.
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Gestionar la carga de trabajo en medio de la congestión del calendario
Flick admitió que, aunque los parones internacionales y el calendario apretado no son lo ideal, debe gestionar la carga de trabajo de sus estrellas clave para evitar daños a largo plazo. Señaló que la presión sobre los futbolistas modernos es inmensa, especialmente por las exigencias de viaje de los amistosos internacionales, pero sigue comprometido con proteger la salud de su plantilla durante esta intensa racha de cinco partidos en apenas dos semanas.
"Hablamos de la selección... para cualquier jugador, es un logro en su carrera. Raphinha siempre lo da todo. Tenemos que plantearnos si era necesario jugar en Australia, a 30.000 kilómetros de distancia... pero tenemos que elegir amistosos, y eso no es posible en Europa", dijo Flick,
"Con la Nations League, tampoco es posible. Hay mucha presión sobre los jugadores. Tenemos que aceptar la situación tal y como es; no es la mejor, no es ideal, pero no puedo cambiarla. Tengo que gestionar la carga de trabajo".
Gabriel Jesus apunta a ser titular
Con Raphinha fuera, se ha abierto la puerta para que Jesus tenga un impacto significativo. Flick confirmó que el exdelantero del Arsenal está listo para liderar el ataque desde el inicio. El técnico alemán ha quedado impresionado por la integración del delantero en la plantilla y por su estado físico tras las últimas sesiones de entrenamiento. "La idea es que sea titular, ha mejorado mucho. Se ha adaptado muy bien. Su punto fuerte está dentro del área. Ha entrenado bien. Me gusta lo que veo de él", afirmó Flick.
El entrenador también abordó la situación de la portería y confirmó que Joan Garcia será el elegido bajo palos pese a que haya otras opciones con más experiencia disponibles en la plantilla. "Liva (Dominik Livakovic) y Tek (Wojciech Szczesny) son opciones, pero creo que Joan está bien y será titular", reveló.
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Últimas novedades sobre la recuperación de Frenkie de Jong
El centro del campo sigue siendo un tema de conversación en el Barcelona mientras Frenkie de Jong se acerca a su regreso a los terrenos de juego. El internacional neerlandés ha estado trabajando para recuperarse de un persistente problema de tobillo y, aunque no estará en los próximos partidos contra el Getafe o el Galatasaray, su vuelta por fin se vislumbra en el horizonte. Flick sugirió que el centrocampista podría volver a entrar en la convocatoria para el choque contra el Real Betis.
"Quizá esté contra el Betis. La evolución es buena, no hay dolor, pero necesita tiempo, y se lo vamos a dar", señaló el técnico.
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