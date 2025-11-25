Hansi Flick bajo presión: El entrenador del Barcelona siente el calor mientras la defensa alta 'kamikaze' amenaza con descarrilar las aspiraciones al título de los Blaugrana

Flick no tiene absolutamente ninguna intención de abandonar su línea alta. "Somos el Barca, y jugamos con nuestro ADN," declaró en Brujas. "No cambiaré nuestro estilo por miedo a perder. No voy a echarme atrás y defender una ventaja de 1-0. No se trata de la filosofía. Podemos hacer las cosas mejor. Todos tienen que jugar en su posición correcta y presionar. No es el mejor momento del equipo. Pero podemos jugar a otro nivel."
Sin duda tendrán que hacerlo si quieren ganar la Liga de Campeones, habiendo concedido siete goles en la derrota de la semifinal de la temporada pasada contra el Inter y no han mantenido su portería a cero en un solo partido hasta ahora esta temporada. Tal generosidad no les impedirá llegar a la fase eliminatoria, por supuesto, pero, con solo siete puntos en el tablero después de cuatro rondas, sus esperanzas de alcanzar los ocho primeros recibirían un golpe masivo si perdieran en Stamford Bridge el martes.
Hay, por lo tanto, una sensación en Barcelona ahora mismo de que se están complicando más la vida de lo que debería ser. "¿Por qué insistir en un plan condenado al fracaso?" preguntó Gullit en beIN Sports. "Cada pérdida de balón es una invitación abierta a un contraataque. No puedes ganar títulos europeos jugando así." Flick piensa de otra manera, y ¿por qué no lo haría? Ganó la Liga de Campeones jugando de la misma manera con el Bayern Munich en 2020.
También insiste en que la línea alta no es tan "peligrosa" como parece. Pero incluso los jugadores que disfrutan adoptando un enfoque tan aventurero se han referido a ello como un "riesgo"; es solo uno que ellos y su entrenador están dispuestos a tomar.
Por cuánto tiempo más es objeto de debate. El campeón del mundo Frank Leboeuf dice que se negaría a jugar en una defensa que opera con una línea tan alta ("¡No querría parecer un tonto!"), mientras que el exmediocampista del Barca Gerard López siente que es hora de un cambio. "Una cosa es avanzar y hacerlo bien, como Flick ha hecho en muchas ocasiones, y otra es ser... suicida," dijo. "Ha estado aquí durante un año y medio, y tenemos que ser críticos con este Barca en términos de la forma en que defienden."
Flick claramente no se dejará influenciar por expertos como Gerard y Henry, sin embargo. El jefe del Barca va a seguir haciendo lo mismo en la Liga de Campeones esta temporada con la esperanza de que esta temporada dé resultados diferentes. Si eso es una locura o una inspiración está por verse, pero de cualquier manera, el Barca seguirá siendo el sueño de un ejecutivo de televisión.