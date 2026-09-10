El Barcelona arrancó su campaña europea con una contundente victoria por 5-1 sobre el Feyenoord de la Eredivisie en un Camp Nou pasado por agua. Raphinha, como delantero centro improvisado, lideró la ofensiva con un doblete bien definido, mientras que los fichajes del verano Gabriel Jesus y Karim Adeyemi también vieron puerta antes de que Sem Steijn firmara el gol del honor tardío para los visitantes.

Sin embargo, fue Yamal quien acaparó todos los focos al reescribir los libros de historia continental. El internacional español, de 19 años, dio dos asistencias y marcó con efecto un espectacular lanzamiento de falta directa en el minuto 77 para alcanzar las 21 participaciones de gol en su carrera en la Champions League (11 goles y 10 asistencias). Al hacerlo, superó la anterior marca de 20 de Mbappe para hacerse en solitario con el récord de más contribuciones de gol de un adolescente en la competición.

Con 19 años y 58 días, el internacional español también se convirtió en el jugador más joven en marcar de falta directa para un club de La Liga en el mayor escenario de Europa, superando anteriores récords en poder de Arda Guler y Sergio Aguero.







