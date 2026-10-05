Hansi Flick allana el camino para la ofensiva de fichajes del PSG mientras el Barcelona se prepara para dar salida a una estrella sin sitio en sus planes

Balde afronta un futuro muy incierto en el Barcelona tras perder rápidamente protagonismo a las órdenes de Flick, según Fichajes. Hace solo unos meses, el lateral izquierdo era considerado un jugador importante para el técnico alemán, pero su situación ha empeorado drásticamente.

El futbolista de 22 años ha quedado relegado a un papel marginal en el primer equipo, viendo reducido su tiempo de juego a casi nada. Balde ha disputado apenas 12 minutos esta temporada, con una breve aparición ante el Racing en el Camp Nou.

Se perdió seis partidos consecutivos de liga y no participó en el duelo de la Champions League contra el Feyenoord. También se quedó fuera de la convocatoria para el estreno de la temporada contra el Elche, una realidad desconcertante para un defensa con 169 apariciones con el Barcelona.