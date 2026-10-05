(C)Getty Images
Traducido por
Hansi Flick allana el camino para la ofensiva de fichajes del PSG mientras el Barcelona se prepara para dar salida a una estrella sin sitio en sus planes
Apartado por Flick
Balde afronta un futuro muy incierto en el Barcelona tras perder rápidamente protagonismo a las órdenes de Flick, según Fichajes. Hace solo unos meses, el lateral izquierdo era considerado un jugador importante para el técnico alemán, pero su situación ha empeorado drásticamente.
El futbolista de 22 años ha quedado relegado a un papel marginal en el primer equipo, viendo reducido su tiempo de juego a casi nada. Balde ha disputado apenas 12 minutos esta temporada, con una breve aparición ante el Racing en el Camp Nou.
Se perdió seis partidos consecutivos de liga y no participó en el duelo de la Champions League contra el Feyenoord. También se quedó fuera de la convocatoria para el estreno de la temporada contra el Elche, una realidad desconcertante para un defensa con 169 apariciones con el Barcelona.
- Getty Images
Perdiendo posiciones en la jerarquía
La repentina reducción de minutos de Balde está directamente relacionada con las claras decisiones tácticas de Flick. En la mente del técnico del Barça, el joven lateral ha perdido su lugar en la jerarquía actual. Xavi Espart y Joao Cancelo le han superado con firmeza, dejando a Balde ante una realidad completamente nueva e incómoda desde el banquillo.
A pesar de esta inesperada pérdida de protagonismo, el defensa no tiene prisa por asegurarse una salida rápida. Balde sigue vinculado al Barcelona con un contrato que se extiende hasta junio de 2028, lo que le da una gran sensación de seguridad. Su principal deseo es quedarse y volver a asentarse. El lateral quiere pelear por su puesto en el equipo, con la esperanza de recuperar la confianza del entrenador y regresar al once inicial en un futuro próximo.
La directiva del Barcelona, abierta a una salida
Aunque Balde está dispuesto a quedarse, la directiva del Barcelona tiene una perspectiva notablemente diferente sobre su futuro inmediato. Los altos cargos del club no han descartado la posibilidad de una salida en invierno y ven un traspaso en enero como una opción muy real.
El club todavía espera convencer a Balde de que buscar un nuevo desafío podría ser lo mejor para su carrera. Sin embargo, la cúpula es plenamente consciente de que será difícil persuadirle para que abandone sus aspiraciones en el Camp Nou, y considera poco probable, a estas alturas, una salida voluntaria.
No obstante, se espera que el Barcelona evalúe cuidadosamente cualquier oferta que llegue cuando se abra el mercado de fichajes. Con el jugador apenas contando en los planes de Flick, la directiva está preparada para estudiar todas las oportunidades disponibles en el mercado.
- Getty Images
El PSG y los clubes de Mánchester acechan
Si el Barça abre oficialmente la puerta a una salida, varios grandes de Europa están al acecho. Según el mismo informe, el PSG sigue muy de cerca la situación del defensa. Además, se cree que los dos clubes de Mánchester también están pendientes de la evolución de los acontecimientos.
Para el PSG, la oportunidad de fichar a Balde a mitad de temporada representa una atractiva oportunidad de mercado. Con solo 22 años, ya cuenta con una experiencia considerable en la élite del fútbol europeo y conoce las enormes exigencias tácticas de jugar para el Barça. Está por ver si el conjunto francés dará un paso concreto en enero. Si la situación deportiva de Balde no mejora en las próximas semanas, su postura sobre una salida podría cambiar rápidamente.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias