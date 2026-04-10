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Hansi Flick admite que las estrellas del Barcelona están «más motivadas» en la Liga de Campeones, torneo que el entrenador prioriza sobre la Liga
El sueño europeo ocupa un lugar central
Aunque Barcelona tiene una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid en La Liga, Flick admite que la liga podría ser menos importante que el éxito continental. El Barça combina la lucha liguera con unos exigentes cuartos de final de Champions, aunque su sueño continental recibió un golpe tras perder 2-0 contra el Atlético. La presión crece y el técnico no oculta dónde está la verdadera pasión del club.
Ante los medios de comunicación, Flick se mostró sincero sobre el objetivo final de la temporada. «Por supuesto, La Liga es la razón por la que jugamos la Champions, pero el sueño de todo entrenador, jugador y aficionado es ganar la Champions y por eso estamos ahí», explicó.
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Los jugadores encuentran equipamiento adicional para la Liga de Campeones
El técnico alemán reconoció que se nota una diferencia palpable en el ambiente y la intensidad del equipo cuando suena el himno de la Champions. Sus jugadores, dijo, alcanzan un nivel extra de concentración en las noches europeas que no muestran en la liga nacional.
«Se nota que el equipo está un poco más motivado en la Champions League y es la competición que queremos ganar», admitió Flick. Este factor psicológico guía su planteamiento táctico en la fase decisiva de la temporada, y el técnico reconoce el atractivo especial que la Champions ejerce sobre sus jugadores.
Dar prioridad al título continental
Aunque el Barcelona sigue sólido en la liga, Flick está decidido a conseguir el trofeo que se resiste al club desde 2015. A pesar de la derrota en casa ante el Atlético de Madrid en el partido de ida, su determinación de remontar y llegar hasta el final permanece inquebrantable, aunque eso implique riesgos en La Liga.
Flick reiteró: «Debemos hacer nuestro trabajo en la liga, pero lo más importante es ganar la Champions League; es el objetivo de los jugadores y del club, y por eso estamos aquí».
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Se avecinan cambios en la alineación para el derbi
Con el decisivo partido de vuelta en Europa a la vuelta de la esquina, la posibilidad de rotaciones importantes para el próximo derbi contra el Espanyol es tema candente. La prioridad de Flick en la Liga de Campeones sugiere que varios titulares clave descansarán para llegar en óptimas condiciones al compromiso continental.
Al ser consultado sobre modificaciones, el técnico alemán eludió confirmar la alineación pero admitió la posibilidad. Priorizando el frente europeo, gestionará el plantel para mantenerse competitivo en ambos torneos sin quemar a sus jugadores más “motivados”.