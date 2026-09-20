Flick mantuvo un enfoque pragmático tras la sufrida victoria de su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Barcelona se vio obligado a reaccionar después de que Youssouf Fofana adelantara a los locales en el minuto 18. Flick se mostró visiblemente frustrado en la banda durante una primera parte en la que la intensidad del Sevilla pareció desbordar a los visitantes. Aunque el rendimiento colectivo dejó margen de mejora, la actuación individual de Raphinha fue sencillamente espectacular. El brasileño, que recientemente ha ampliado su contrato hasta 2030, justificó la confianza del club con un hat-trick demoledor que desmanteló la defensa del Sevilla.

«Fue un partido difícil, especialmente la primera parte. No jugamos a nuestro nivel», explicó el técnico alemán. «Les dije que habíamos concedido demasiado y que no estábamos jugando a nuestro nivel. Tenemos que hacerlo mucho mejor, y eso es lo que les dije. La segunda parte fue mucho mejor».