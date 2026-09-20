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Hansi Flick admite las dificultades del Barcelona mientras un Raphinha decisivo rescata al Barcelona ante el Sevilla
Flick exige un nivel más alto pese a la victoria
Flick mantuvo un enfoque pragmático tras la sufrida victoria de su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Barcelona se vio obligado a reaccionar después de que Youssouf Fofana adelantara a los locales en el minuto 18. Flick se mostró visiblemente frustrado en la banda durante una primera parte en la que la intensidad del Sevilla pareció desbordar a los visitantes. Aunque el rendimiento colectivo dejó margen de mejora, la actuación individual de Raphinha fue sencillamente espectacular. El brasileño, que recientemente ha ampliado su contrato hasta 2030, justificó la confianza del club con un hat-trick demoledor que desmanteló la defensa del Sevilla.
«Fue un partido difícil, especialmente la primera parte. No jugamos a nuestro nivel», explicó el técnico alemán. «Les dije que habíamos concedido demasiado y que no estábamos jugando a nuestro nivel. Tenemos que hacerlo mucho mejor, y eso es lo que les dije. La segunda parte fue mucho mejor».
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Elogios para quienes cambiaron el juego
Aunque el gigante catalán se ha convertido últimamente en sinónimo de goleadas de muchos goles, Flick mantiene a su equipo con los pies en el suelo. Señaló la realidad de la competición de élite y subrayó que la capacidad del equipo para adaptarse fue lo que más le satisfizo de la noche. Para Flick, lo mejor de la velada no fue otra exhibición en el marcador, sino la madurez táctica de su equipo y su capacidad de adaptación tras un inicio lento. El técnico del Barça tenía muchos motivos para sonreír gracias a las actuaciones decisivas de Raphinha y Lamine Yamal.
"No siempre se puede ganar por cinco goles. Lo mejor que hicimos fue reaccionar a lo que hicimos en la primera parte", afirmó. "Raphinha es un jugador diferencial; estoy muy contento con él y con la decisión del club de renovarle el contrato. Nos aporta mucho, fortalece al equipo, pero también quiero destacar a Lamine, que también es un jugador diferencial".
El Sevilla lamenta sus oportunidades desaprovechadas
Desde la perspectiva del equipo local, quedó la sensación de lo que podría haber sido. El técnico del Sevilla, Luis Garcia Plaza, no tardó en aplaudir la enorme calidad del Barcelona tras el encuentro e insistió en que su equipo ofreció una actuación fantástica, especialmente durante un intenso tramo inicial. Aunque reconoció que el gigante catalán está a un nivel completamente distinto al del resto de LaLiga, el entrenador se mostró orgulloso de cómo sus jugadores metieron pronto al líder en una situación incómoda.
«Hicimos una primera parte extraordinaria, pero luego no pudimos mantener ese nivel en la segunda. Como dije antes del partido, el Barcelona está a años luz del resto de la liga», dijo Luis García.
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Los hombres de Flick se marchan al descanso como líderes indiscutibles
El pitido final confirmó un resultado importante para el Barcelona, que ya suma 21 puntos de 21 posibles en La Liga. La victoria por 3-1 garantiza que afrontará el parón internacional en lo más alto de la clasificación, con un pleno de triunfos que pocos esperaban al inicio de la temporada 2026/27. La identidad táctica de Hansi Flick es cada vez más clara, con el equipo mostrando una mezcla de solidez defensiva y una eficacia ofensiva devastadora.
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