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Hannah Waddingham, protagonista de «Ted Lasso», promete una «temporada maravillosa» para las «Lady Greyhounds», mientras Jason Sudeikis recupera el mundo del AFC Richmond en la cuarta temporada
Richmond se prepara para un nuevo comienzo
La expectación crece mientras el fenómeno de Apple TV se prepara para su cuarta temporada. Waddingham, quien interpreta a Rebecca Welton, propietaria del AFC Richmond desde el piloto, confirmó que los nuevos episodios mantendrán el alto nivel que los seguidores esperan de esta producción ganadora de un Emmy.
La actriz ha mostrado su entusiasmo por la dirección de los nuevos guiones y la evolución del club. Sobre la calidad de la producción, Waddingham ha dicho: «Oh, va a ser… el guion sigue siendo excelente, como siempre, y tenemos a nuestras Lady Greyhounds. Así que va a ser una temporada maravillosa».
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El auge de las Lady Greyhounds
La llegada de las «Lady Greyhounds» marca un giro narrativo que se insinuó al final de la tercera temporada. En los últimos momentos del capítulo anterior, el personaje de Juno Temple, Keeley Jones, le propuso a Rebecca crear un equipo femenino del AFC Richmond, iniciativa que ahora será el eje de la nueva temporada.
La sinopsis confirma que la trama se centrará en esta transición: «En la cuarta temporada, Ted regresa a Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a dar el salto sin pensárselo dos veces, arriesgándose como nunca hubieran imaginado».
Vuelven Sudeikis y otras caras conocidas
Aunque la atención se desplaza hacia el fútbol femenino, el núcleo emocional de la serie permanece intacto: Jason Sudeikis regresa como el entrenador Ted, quien vuelve al Reino Unido tras su paso por Estados Unidos y marca el inicio de una nueva era para los Greyhounds.
Junto a Sudeikis y Waddingham regresan varios personajes favoritos. Los aficionados disfrutarán del regreso de Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift, reforzados por Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, mientras el club amplía su plantilla para la nueva temporada.
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Cuándo ver a los Greyhounds
Los seguidores del club no tendrán que esperar mucho más para ver al equipo volver al campo. La cuarta temporada de «Ted Lasso» se estrenará el miércoles 5 de agosto de 2026 en exclusiva en Apple TV, que ofrece una prueba gratuita de siete días para ponerse al día antes de los nuevos episodios.
Además, Waddingham protagoniza la serie de Prime Video Ride or Die, que se estrena el 15 de julio. Pero el regreso a Nelson Road mantiene en vilo al mundo del deporte, pues las «Lady Greyhounds» se preparan para brillar bajo la batuta del entrenador bigotudo favorito de todos.
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