En una lucha tan reñida, es probable que los partidos entre Inglaterra y España resulten decisivos, y las inglesas hicieron su parte al vencer a La Roja por 1-0 en Wembley el martes. Aunque el marcador fue ajustado y Hannah Hampton tuvo que realizar una parada espectacular en los últimos minutos para asegurar la victoria, las Lionesses parecieron el mejor equipo en general, aunque las visitantes no estuvieron ni de lejos a la altura de su mejor nivel.

El planteamiento de Sarina Wiegman mostró que Inglaterra también domina el duelo de entrenadoras. La holandesa acertó con sus decisiones en defensa, lateral izquierdo y centro del campo, superando a la debutante seleccionadora española, Sonia Bermúdez. La exdelantera del Barcelona comenzó fuerte el año pasado y llevó a La Roja al título de la Liga de Naciones, pero su rival más experimentada ganó este primer duelo entre ambas entrenadoras.

Sin embargo, el triunfo habría sido inútil si Inglaterra tropezaba en Islandia cuatro días después, algo que estuvo a punto de ocurrir. Antes, España goleó 5-0 a Ucrania y recortó la diferencia de goles, así que ahora confía en ganar la revancha en junio. De nuevo Hampton brilló y los palos ayudaron en el sufrido 1-0.

Las Lionesses siguen tres puntos por encima de España en la cima del grupo, con dos jornadas por jugarse: primero visitan a las campeonas del mundo. Para un espectador neutral, el escenario es ideal. Si evitan la derrota en Mallorca en junio y vencen a Ucrania días después, Inglaterra sellará su pase a Brasil. Las Lionesses, que han ganado tres de sus últimos cuatro duelos ante las campeonas de Europa, confían en sumar al menos un punto.

Antes de ese duelo, la concentración de abril ofreció lecciones que pueden influir en las decisiones de Wiegman en la próxima fecha FIFA. GOAL repasa a las ganadoras y perdedoras de los triunfos ante España e Islandia.