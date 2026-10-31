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Juventus v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Handanovic: «Sueño con entrenar al Inter, por eso dije adiós en verano. De Zerbi me quería en el Brighton e Italiano, en la Fiorentina»

Inter Milán
S. Handanovic
R. De Zerbi
Brighton
Fiorentina
V. Italiano

No solo el derbi: también el pasado y el futuro en la entrevista al portero esloveno.

La carrera de Samir Handanovic podría no haber terminado en el Inter. Así lo ha revelado el propio exportero y capitán del Inter en una extensa entrevista concedida a Repubblica, en la que ha hablado de las oportunidades que se le presentaron y se frustraron en el último momento antes de decidir colgar los guantes.

Hoy el exportero también se ha despedido del Inter como entrenador de las categorías inferiores, tras los desencuentros del verano durante el paso de los equipos sub a la Primavera. Sin embargo, su sueño sigue siendo el mismo: llegar algún día al banquillo que hoy ocupa su excompañero Cristian Chivu.

  • ADIÓS AL FÚTBOL

    «¿Cómo saber cuándo retirarse? Cuando pierdes el fuego interior. Vas al estadio y ya no sientes esa emoción. Para mí no fue difícil dejarlo, ya sabía lo que quería hacer. Cambié el campo de fútbol por una pista de pádel. Durante un año como ojeador del Inter, me formé como entrenador. Después entrené a las categorías inferiores durante dos años»

  • DE ZERBI E ITALIANO ME QUERÍAN

    «¿Mi último equipo tras dejar el Inter? De Zerbi me quería en el Brighton. Me habría gustado verlo trabajar de cerca, incluso como segundo portero. Hubo contactos con la Fiorentina de Italiano, pero no se concretó nada. Me gustaría volver a Udine como entrenador».

  • LA DESPEDIDA EN VERANO

    «¿Qué pasó? Iba a hacerme cargo del Primavera, pero no nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, incluida la relación con el equipo sub-23, y nos separamos sin polémicas. Quiero seguir mi propio camino, influir y tomar decisiones. Ahora estoy preparado para dirigir a un primer equipo. Obtuve la licencia UEFA Pro con una tesis sobre la evolución del portero en el fútbol moderno»

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  • SUEÑO CON ENTRENAR AL INTER

    «Sueño con dirigir al Inter. Pero una cosa a la vez. Mientras tanto, estudio a los clubes que me gustan: el Como de Fabregas, el Barcelona. Me gusta conseguir resultados a través del juego. Me encanta el 4-3-3 y sus variantes, pero no importan los sistemas, sino las ideas»