La carrera de Samir Handanovic podría no haber terminado en el Inter. Así lo ha revelado el propio exportero y capitán del Inter en una extensa entrevista concedida a Repubblica, en la que ha hablado de las oportunidades que se le presentaron y se frustraron en el último momento antes de decidir colgar los guantes.

Hoy el exportero también se ha despedido del Inter como entrenador de las categorías inferiores, tras los desencuentros del verano durante el paso de los equipos sub a la Primavera. Sin embargo, su sueño sigue siendo el mismo: llegar algún día al banquillo que hoy ocupa su excompañero Cristian Chivu.