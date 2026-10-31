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El brazalete de capitán, los entrenadores de los que más aprendió, la gestión de la competencia. Samir Handanovic vivió en el Inter momentos en los que, para bien o para mal, tuvo que asumir muchísimas responsabilidades. En una entrevista concedida a Repubblica, el exportero esloveno explicó qué le enseñaron aquellos momentos y qué se lleva de ellos en su actual labor como entrenador.