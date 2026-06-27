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Mallory Swanson GFXGOAL

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«Han sorprendido a algunos»: la estrella de la selección femenina de fútbol de EE. UU. (USWNT), Mallory Swanson, elogia la confianza de la selección masculina (USMNT) al hablar del vínculo entre ambas selecciones

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M. Swanson
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Turquía vs USA
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USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

En una entrevista con GOAL, la delantera de la selección femenina de Estados Unidos, Mallory Swanson, habló sobre su apoyo en persona a la selección masculina y el creciente vínculo entre ambas selecciones.

La selección femenina de fútbol de Estados Unidos lleva años marcando la pauta en el fútbol estadounidense.

Cuatro Copas del Mundo, cinco oros olímpicos y varias generaciones de jugadoras que han marcado la excelencia del fútbol. Mallory Swanson, campeona mundial y olímpica con la selección femenina, ahora sigue cómo el equipo masculino busca su propio momento histórico.

«Podemos ir a los partidos y estar allí», explicó Swanson a GOAL cuando se le preguntó si sentía alguna conexión con la selección masculina. «Así que creo que esa [conexión] surge de forma natural, y ha sido muy especial poder apoyarles, ser su aficionada, respaldarles y seguir animándoles».

Su respaldo llega en un momento clave: la selección masculina de Estados Unidos (USMNT) avanza a la ronda de 32 con una confianza creciente. El equipo masculino no ha mostrado el mismo dominio, pero siempre ha exhibido potencial. Ahora, en este Mundial de la FIFA, la historia parece cambiar. Quizá ayude jugar en casa o quizá sea el grupo correcto en el momento correcto. Pero si se pregunta a los jugadores de ambas selecciones de Estados Unidos, todos apuntan lo mismo: una convicción interna, una mentalidad de «Una nación» y la sensación de que este USMNT puede seguir avanzando.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Vínculo entre la USMNT y la USWNT

    Varias jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos han asistido a partidos por todo el país: desde la delantera Jaedyn Shaw (Gotham FC), que acudió al MetLife, hasta Michelle Cooper y Croix Bethune (Kansas City Current), presentes en el Arrowhead Stadium. Trinity Rodman, delantera del Washington Spirit, lanzó la moneda antes del USMNT-Australia. La exjugadora Alex Morgan habló con GOAL de su orgullo por ambos equipos.

    «Ante todo, soy la mayor seguidora de las selecciones femenina y masculina, así que solo quiero apoyarles tal y como muchas exjugadoras me han apoyado a mí», afirmó Morgan. «Como, por ejemplo, cuando Abby Wambach cruzó el país en avión para estar conmigo en mi partido de despedida de la selección estadounidense el año pasado. Esas cosas importan muchísimo».

    Ya sea yendo a los partidos, reuniéndose en vigilias o hablando sin tapujos de su respaldo, hay un vínculo profundo e inigualable entre ambas selecciones.

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  • Mallory SwansonGetty Images

    «Aislarse de todo el ruido exterior»

    Swanson, cuya trayectoria ha sido menos habitual que la de la mayoría, sabe lo que es sorprender.

    «Al haber jugado ya un Mundial, aprendes a ignorar el ruido exterior y a confiar en tu grupo, y eso se nota en ellas», afirmó Swanson. «Quizá hayan sorprendido a algunas personas».

    Ella no siguió la ruta universitaria y, a los 17 años, debutó con la selección femenina de Estados Unidos. Ese mismo año entró en la convocatoria olímpica y se convirtió en la goleadora más joven de la selección. Después integró varios planteles mundialistas. Tras los Juegos, rechazó la universidad y fichó por el Washington Spirit de la NWSL. Desde 2021 juega en el Chicago Stars. Con su palmarés, asegura que la unión del vestuario será clave para que la selección masculina de Estados Unidos triunfe.

    «Lo más importante es hacer caso omiso del ruido exterior y centrarse en lo que ocurre adentro», afirmó.

  • Mallory SwansonGetty Images

    «Simplemente me alegro mucho por ellos»

    A Swanson y a la selección femenina de Estados Unidos les queda un año para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, así que sabe lo rápido que pasan estos momentos. Por ahora disfruta de la oportunidad de ser solo una aficionada. Swanson contó a GOAL que, cuando no está jugando, ella, su marido —el beisbolista Dansby Swanson— y su hija pequeña, Josie, han visto todo lo posible del Mundial.

    «Yo soy de las que dicen: “¡Basta de pantallas, salgamos fuera!”,» comentó Swanson sobre su forma de criar a Josie. «Excepto cuando se trata de deportes, porque, literalmente, en esta casa no hacemos más que ver deportes todo el tiempo, así que poder compartir esos momentos [con ella] es especial, porque solo se puede ver un Mundial unas cuantas veces en la vida».

    Cuando ve un partido fuera de casa, su lugar de referencia es Buffalo Wild Wings: lo frecuenta desde sus inicios en el fútbol con sus compañeras y sigue siendo uno de sus sitios favoritos para ver los encuentros. «Literalmente vemos deportes todo el tiempo y Buffalo Wild Wings es el lugar perfecto para ello. Ahora, con el Mundial, no hay mejor sitio», afirmó.

    Sobre la clasificación de la USMNT a dieciseisavos, Swanson no se mostró sorprendida.

    «Simplemente estoy emocionada por ellos», dijo. «Sabía que iban a darlo todo y que jugaban en casa. No se trataba de demostrar que los demás se equivocaban, sino de cumplir con su propia expectativa».


  • Mallory SwansonGetty Images

    «Todo el país te apoya»

    Llevar el escudo en casa es único: la afición es especial, el ambiente familiar y siempre hay familiares y amigos entre el público. La cara de Swanson se ilumina al hablar de la sede del Mundial en Norteamérica y de cómo se sentirán los jugadores de la selección masculina de Estados Unidos.

    «Jugar delante de amigos y familia, con cada partido como un encuentro en casa, y sentir el apoyo de todo el país, es muy especial», afirmó.

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