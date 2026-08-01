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«Han sido unos días apasionantes» - el Ajax da la sorpresa con el fichaje de un ex del Borussia Dortmund
El Ajax cierra el sorprendente golpe de Brandt
El Ajax sorprendió a muchos el viernes por la noche al anunciar oficialmente el fichaje del mediapunta alemán Brandt. El exjugador del Borussia Dortmund se incorpora al club neerlandés como agente libre tras quedar libre. El internacional alemán ha firmado un contrato de tres años en Ámsterdam. El acuerdo entra en vigor de inmediato y mantendrá al bien valorado creador de juego en el club hasta el 30 de junio de 2029.
Meses de trabajo dan sus frutos para Cruijff
Aunque el anuncio pilló por sorpresa tanto a aficionados como a periodistas, el Ajax llevaba tiempo trabajando con diligencia y en secreto en la operación. El club logró convencer al mediapunta alemán para que se mudara a Ámsterdam pese a la competencia de otros pretendientes.
Al hablar sobre el exitoso traspaso, Jordi Cruyff dijo: "Julian ha elegido al Ajax y estamos absolutamente encantados por ello. Llevamos varios meses en conversaciones y también tuvo la oportunidad de fichar por otros clubes.
"Con Julian incorporamos a un gran internacional, con una enorme experiencia y una mentalidad fantástica. Estoy convencido de que aportará una calidad real a nuestra plantilla".
Experiencia contrastada al más alto nivel en el fútbol europeo
Nacido en Bremen el 2 de mayo de 1996, Brandt llega a Ámsterdam avalado por una extensa carrera profesional. El internacional alemán, 48 veces con su selección, pasó las últimas siete temporadas en el Borussia Dortmund, donde se consolidó al más alto nivel. Antes de su etapa en el Borussia Dortmund, el centrocampista jugó durante más de cinco años en el Bayer Leverkusen.
Al reflexionar sobre la rapidez de su llegada, Brandt admitió: "Puede que la sorpresa haya sido mayor para vosotros que para mí, pero los últimos días han sido emocionantes. Ahora estoy feliz de estar aquí".
- Sven Simon
Mirando hacia un nuevo capítulo
Con el contrato de tres años en vigor de inmediato, Brandt comenzará ahora su integración en la estructura del Ajax. Su llegada supone un enorme impulso para el conjunto de Ámsterdam en términos de liderazgo y capacidad técnica. Ahora, el centrocampista tratará de devolver la confianza que el club ha depositado en él durante tanto tiempo, mientras se prepara para este ilusionante nuevo capítulo en la Eredivisie.
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