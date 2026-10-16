Según informó The Sun, Antony vivió una experiencia profundamente traumática el miércoles por la noche. Mientras el extremo daba una asistencia a Cucho Hernandez para ayudar al Betis a remontar y vencer 3-2 al Porto en La Cartuja, unos delincuentes entraban en su casa para robar.

El jugador de 26 años, que fichó definitivamente por el Betis tras una primera etapa como cedido por el Manchester United, expresó su consternación en Instagram. Confirmó que, aunque le robaron objetos materiales, su principal preocupación sigue siendo el impacto psicológico duradero que la traumática intrusión ha tenido en sus seres queridos, que quedaron conmocionados.