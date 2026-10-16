AFP
Traducido por
«Han robado en mi casa»: Antony, exextremo del Manchester United, revela que sufrió un robo durante la victoria del Real Betis en la Champions League
Registran la casa de Antony durante un partido
Según informó The Sun, Antony vivió una experiencia profundamente traumática el miércoles por la noche. Mientras el extremo daba una asistencia a Cucho Hernandez para ayudar al Betis a remontar y vencer 3-2 al Porto en La Cartuja, unos delincuentes entraban en su casa para robar.
El jugador de 26 años, que fichó definitivamente por el Betis tras una primera etapa como cedido por el Manchester United, expresó su consternación en Instagram. Confirmó que, aunque le robaron objetos materiales, su principal preocupación sigue siendo el impacto psicológico duradero que la traumática intrusión ha tenido en sus seres queridos, que quedaron conmocionados.
- AFP
Emotivo comunicado del extremo
Antony compartió un extenso y emotivo mensaje en el que relató el dolor que le causó el incidente. «Hoy quiero hablar de algo que me ha entristecido y enfadado mucho», escribió Antony en una historia de Instagram.
«Lo que debería haber sido una noche bonita terminó en enfado y frustración. Entraron a robar en mi casa. Es difícil describir lo que se siente cuando alguien entra por la fuerza en tu hogar. Alguien que no tiene ni idea de todas las dificultades que atravesamos para conseguirlo se llevó todo aquello por lo que tanto trabajamos y en lo que pusimos todo nuestro corazón».
La seguridad de la familia sigue siendo la prioridad
El internacional brasileño subrayó que su verdadera riqueza está en su familia, no en los bienes robados. Antony añadió: «Lo que más me indigna no es solo la pérdida de nuestras pertenencias, sino la pérdida de la sensación de seguridad en un lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos, y ver la inquietud en los ojos de mi familia. Pero, después de todo esto, hay algo de lo que estoy aún más seguro: en este mundo, ninguna posesión es más valiosa que la vida y la seguridad de mi familia. [...] Lo que hemos perdido podemos recuperarlo. No dejaremos de esforzarnos».
- Getty Images Sport
¿Qué les espera ahora a Antony y al Betis?
Antony se centrará ahora en apoyar a su familia durante este angustioso episodio mientras la policía investiga el robo con allanamiento. El Betis afronta este fin de semana un partido crucial de la competición nacional, pero aún está por ver si el extremo recibirá un permiso por motivos familiares para permanecer con los suyos o si volverá de inmediato a jugar con el primer equipo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias