«¡Han perdido toda su personalidad!» Jamie Redknapp critica duramente al «horrible» Tottenham tras la goleada del Arsenal en el derbi y pronostica su descenso

A pesar de las críticas dirigidas a sus recientes actuaciones, Redknapp sigue esperando que la reputación del club sea suficiente para superar los partidos que quedan. Sin embargo, admitió que su optimismo se basa más en la reputación histórica que en cualquier evidencia tangible vista en el campo esta temporada. El próximo enfrentamiento contra el Fulham se considera ahora un partido que hay que ganar si quieren salir de los tres últimos puestos.

«¿Creo que van a mantenerse en la categoría? Sí, pero ¿en qué me baso? En absolutamente nada. No me baso en ningún hecho, solo siento que probablemente se mantendrán porque es el Tottenham», confesó Redknapp. «Pero tienen que demostrar carácter. Necesita obtener resultados rápidamente porque, obviamente, están en muy mala situación. Pero creo que encontrarán algo y se mantendrán. Pero esto no puede seguir así todos los años».

El nombramiento de Tudor como solución provisional tras el despido de Thomas Frank tenía como objetivo proporcionar un «impulso de nuevo entrenador», pero los ajustes tácticos del croata fracasaron estrepitosamente contra un Arsenal desbocado. Tudor intentó un sistema de marcaje individual de alto riesgo que fue explotado sin piedad por los movimientos de Eze y Gyokeres.

Redknapp señaló estos experimentos fallidos como una señal de los problemas profundamente arraigados que actualmente afectan a la plantilla de arriba abajo, y añadió: «Sí, tienen lesiones, pero él ha venido hoy para cambiar y pasar al marcaje individual, y eso no ha funcionado».