Getty Images Sport
Traducido por
«¡Han insultado a mi madre!» - Exjugador del Arsenal abandona la retransmisión de la final de la Liga de Campeones por los cánticos de los hinchas del PSG
Choque entre campeones nacionales en Budapest
Según «Le Parisien», Nasri no viajará a Budapest para la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal. Canal+ lo había acreditado para comentar desde el campo, pero la UEFA recibió una lista revisada sin su nombre.
El PSG, vigente campeón de Europa, llegó a la final tras ganar 6-5 al Bayern; los Gunners se clasificaron al vencer 2-1 al Atlético. Nasri prefirió no viajar para evitar el ambiente hostil que vivió en la semifinal del Allianz Arena.
- AFP
El legado de Marsella alimenta una hostilidad implacable
La afición del PSG es apasionada y sus ultras ven al comentarista sobre todo como un exjugador del Marsella. Antes de brillar en la Premier League, disputó 166 partidos con el club francés. Esa rivalidad provocó hostilidad constante en Múnich, donde los ultras lo insultaron durante la retransmisión. La diferencia en el trato, entre aplausos a David Ginola (ex PSG) e insultos al otro comentarista, reflejó la tensión. Los ultrajes siguieron tras el partido y el afectado decidió retirarse.
Nasri confirmó a L’Équipe: «Sí, es cierto. Pero forma parte del juego: como exjugador del Marsella, los aficionados parisinos te insultan… Aunque creo que podían celebrar la clasificación para la final (sonríe)».
Lo que me molestó fue que insultaran a mi madre... No es por eso por lo que no voy a ir a Budapest para la final.
«No es la primera vez que me insultan en un estadio, y desde luego no será la última. Si me afectara, dejaría de salir en televisión y de ir a los partidos», respondió. “Es el PSG-Arsenal, es mejor tener a Robert Pires, fanático de los Gunners, y a David Ginola, fanático del PSG, que a alguien neutral como yo en el panel. El Arsenal también es mi exequipo, pero no tengo una relación especial con sus aficionados”.
Conflicto fiscal y pedidos de Deliveroo
La tensión alcanzó su cima cuando parte del público, con megáfonos, le gritó repetidamente «paga impuestos». La polémica, originada en marzo tras la publicación de Les Echos, señala que las autoridades fiscales embargaron activos valorados en unos 5,5 millones de euros por una supuesta deuda.
La clave es su residencia en Dubái: las autoridades aseguran que pasó más de 200 días en Francia y citan 212 pedidos a Deliveroo en París. Sus abogados lo niegan, pero los titulares avivaron las burlas en Alemania.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al comentarista?
Aunque ya no esté en el campo, este deportista de 38 años seguirá en televisión este fin de semana. Después del esperado partido del sábado, se sumará al equipo de comentaristas en París para analizar el encuentro. Junto a Mickael Landreau, ofrecerá sus conocimientos en un entorno controlado, lejos de las multitudes hostiles.