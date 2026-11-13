Se ha acusado al Manchester United de no hacer lo suficiente en el verano de 2026 para aprovechar las bases sentadas por el tercer puesto y la clasificación para la Champions League logrados con Michael Carrick.

Los fichajes fueron decepcionantes, ya que no se invirtieron grandes sumas en futbolistas capaces de marcar la diferencia. Tampoco se reforzó una defensa que lleva tiempo mostrándose insegura y encajando demasiados goles.

El equipo está pagando las consecuencias, con la destitución de Carrick como entrenador tras una humillante caída a la zona de descenso de la Premier League bajo su dirección. En lugar de contratar a un entrenador de mano dura como Antonio Conte, el Manchester United ha depositado su confianza en Pochettino, exentrenador del Chelsea y del Tottenham.

Pochettino no llegará hasta apenas unos días antes de una exigente visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool, lo que dejará al argentino poco tiempo para abordar los problemas que le complicaron tanto la vida a su predecesor inmediato y, antes que a él, a varios técnicos de renombre.