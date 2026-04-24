AFP
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¡Han gastado 1.500 millones de libras y van para atrás! Al Chelsea le piden nuevos propietarios, mientras Jamie Carragher critica a Todd Boehly y BlueCo tras el quinto despido de un entrenador
Carragher condena la mala gestión del BlueCo
El despido de Rosenior ha desatado un fuerte escrutinio sobre la dirección del Chelsea en Stamford Bridge. A pesar de invertir más de 1.500 millones de libras (2.000 millones de dólares) desde 2022, el equipo ha retrocedido en el campo y ha cambiado numerosos jugadores y entrenadores. Los críticos señalan que este modelo, dirigido desde la sala de juntas, ha generado una gran brecha entre los directivos y una afición cada vez más frustrada.
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Las extralimitaciones de la junta directiva, en el punto de mira
Carragher cree que la sucesión de destituciones es solo el síntoma visible de un problema estructural mayor: los directivos tratan a los entrenadores como peones. Priorizan las finanzas y los contratos largos antes que el rendimiento deportivo y la armonía del vestuario.
En su columna en The Telegraph sobre la gestión de Boehly y Behdad Eghbali, Carragher afirma: «Los propietarios del Chelsea han convertido una máquina de ganar trofeos en un experimento fallido. La salida de Liam Rosenior refleja la mala gestión de BlueCo, que ha desmantelado un club exitoso.
La salida del quinto entrenador permanente en cuatro años en Stamford Bridge sugiere que el Chelsea necesita un nuevo propietario tanto como otro entrenador. La era de BlueCo ha sido un fracaso absoluto; prima la imagen sobre el fondo. Al comienzo de la temporada pasada, escribí en esta columna que el Chelsea se había convertido en el club de cantera más rico del mundo. En realidad, es peor que eso: ahora se les acusa de pagar de más por un retroceso alarmante».
Cuestionar el modelo de contratación
El comentarista destacó que la insistencia del club en «el modelo» ha alejado a entrenadores experimentados y ha expuesto a técnicos jóvenes como Rosenior a una gran presión. También señaló que las políticas contractuales del club socavan la autoridad del entrenador.
Sobre la gestión de los propietarios, Carragher añadió: «En Stamford Bridge querían alejarse del modelo de Roman Abramovich y lo lograron: invirtieron más de 1.500 millones de libras para convertir al Chelsea en un experimento caro y fallido, menos exitoso, temido, respetado y rentable».
Rosenior tuvo que apagar incendios desde el primer día: ya trabajaba en el club y se esperaba que aceptara su lugar en la cadena de mando. Era cuestión de tiempo que esto acabara así.
Su caída no debería alegrar a nadie. Los hinchas del Chelsea se sentirán aliviados, pero saben que el problema es cómo y por qué se le consideró apto. Rosenior no podía rechazar la oferta, pero estaba destinado a que se lo comieran vivo».
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Buscando un sucesor resiliente
El Chelsea debe encontrar un sustituto definitivo que se gane el respeto de una plantilla sobredimensionada y se adapte a las limitaciones de los directores deportivos. La próxima ventana de fichajes añade presión: el club debe equilibrar las cuentas y podría vender a estrellas que buscan salida. Con las protestas de la afición en aumento, el próximo entrenador afrontará una prueba de carácter inmediata para evitar que el «circo» actual descarrile la temporada 2026-27.