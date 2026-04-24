¡Han gastado 1.500 millones de libras y van para atrás! Al Chelsea le piden nuevos propietarios, mientras Jamie Carragher critica a Todd Boehly y BlueCo tras el quinto despido de un entrenador

Carragher cree que la sucesión de destituciones es solo el síntoma visible de un problema estructural mayor: los directivos tratan a los entrenadores como peones. Priorizan las finanzas y los contratos largos antes que el rendimiento deportivo y la armonía del vestuario.

En su columna en The Telegraph sobre la gestión de Boehly y Behdad Eghbali, Carragher afirma: «Los propietarios del Chelsea han convertido una máquina de ganar trofeos en un experimento fallido. La salida de Liam Rosenior refleja la mala gestión de BlueCo, que ha desmantelado un club exitoso.

La salida del quinto entrenador permanente en cuatro años en Stamford Bridge sugiere que el Chelsea necesita un nuevo propietario tanto como otro entrenador. La era de BlueCo ha sido un fracaso absoluto; prima la imagen sobre el fondo. Al comienzo de la temporada pasada, escribí en esta columna que el Chelsea se había convertido en el club de cantera más rico del mundo. En realidad, es peor que eso: ahora se les acusa de pagar de más por un retroceso alarmante».