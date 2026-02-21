Getty
«Han cumplido con lo prometido»: el Manchester City, favorito para arrebatarle el título de la Premier League al Arsenal, tras explicar la diferencia clave entre los contendientes
El City tiene un ingrediente crucial del que carece el Arsenal.
Aunque Guardiola afirma que «no le importa en absoluto» los cambios semanales en la lucha por el título, varios expertos apuestan por que el City llegue hasta el final y supere al Arsenal tras la sorprendente derrota de los Gunners ante el Wolverhampton, el peor equipo de la liga esta temporada. En declaraciones previas al partido del City contra el Newcastle en TNT Sports, los exdefensas Joleon Lescott y Joe Cole sugirieron que el equipo de Guardiola cuenta con un ingrediente crucial en su plantilla del que carecen los hombres de Mikel Arteta.
«Pep sabe que sus jugadores son campeones».
Cole dijo: «Han demostrado su valía. Todos los grandes jugadores, cuanto más presión hay a su alrededor, más ojos puestos en ellos, más les gusta y más se esfuerzan. Arteta tiene jugadores que él considera campeones, de lo contrario no los habría fichado, pero no lo sabe. Pep tiene jugadores que sabe que son campeones. Cuando los saca al campo, solo tiene que decirles: "Hagan lo que saben hacer, han ganado múltiples títulos"».
Lescott coincidió: «Los equipos ganadores de títulos en los que estuve eran nuevos. Esto no es nuevo para Pep, ya no es nuevo para este club. Tienen experiencia. Su esperanza y su fe están puestas en la Premier League, pero las expectativas se centran en todas las competiciones. Para el Arsenal, creo que es la Premier League. Si pudieran elegir ganar un trofeo ahora, elegirían ese. El City diría que no, que no sacrificaría uno para ir a por los cuatro y cree que puede ganarlos todos. Eso es lo que Pep quiere decir cuando dice que le da igual, que le importa todo por igual».
Guehi y Semenyo «juegan como campeones»
Lescott, que ganó dos títulos de la Premier League en cinco años con el City, dijo que los últimos fichajes del club, Antoine Semenyo y Marc Guehi, están jugando como si tuvieran experiencia en ganar títulos, a pesar de que acaban de llegar al Cityzens procedentes del Bournemouth y del Crystal Palace, respectivamente.
«Incluso los jugadores que han fichado y que no conocen, Marc Guehi y Semenyo, que no lo han ganado, están jugando como si fueran campeones», dijo. «Juegan con tranquilidad y sin tanta emoción como los jugadores del Arsenal, y creo que eso es clave. La experiencia que tienen algunos de los jugadores del Manchester City les permite transmitirla a los demás, mantener la calma y, con suerte, cruzar la línea de meta».
Cole añadió sobre Semenyo y Guehi: «Lo que han aportado estos dos chicos es hambre. Han luchado toda su vida para llegar a esta etapa y convertirse en campeones. Aportan hambre, aportan algo al equipo. Probablemente entran en el vestuario pensando: "Esto es lo que quería, estoy en el Manchester City, voy a ganar títulos". Entran en un ambiente relajado y eso les permite simplemente jugar sus partidos y aportar algo al equipo. Esta podría ser una de las mejores ventanas de fichajes de enero que haya tenido nunca un club que lucha por el liderato de la Premier League. Estos dos chicos han sido sensacionales».
La final de la Carabao Cup «es más importante para el Arsenal»
El City y el Arsenal se enfrentarán por el título dos meses antes de que se decida la carrera por el título de la Premier League, cuando se enfrenten en Wembley en marzo en la final de la Carabao Cup. El Arsenal ganó su último trofeo en 2020 y Lescott cree que la final tendrá un mayor impacto en el Arsenal que en el City, sea cual sea el resultado.
«Es vital, tiene una mayor importancia para el Arsenal», añadió. «Incluso si ganan, les dará más confianza que al City, pero sería más perjudicial para el Arsenal si pierden. Podría tener un mayor impacto en el Arsenal en cualquier caso, podría descarrilarles ligeramente».
