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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Hamza Abdelkarim reflexiona sobre la «sensación maravillosa» tras debutar con el Barcelona en la goleada al Rayo Vallecano

H. Abdelkarim
Barcelona
Primera División

La joven promesa egipcia Hamza Abdelkarim ha expresado su enorme orgullo después de hacer historia al convertirse en el primer jugador de su país en representar al Barcelona en un partido oficial. El joven delantero entró en los últimos minutos en la contundente victoria del Barça para ayudar a mantener su inicio perfecto en la nueva temporada.

  • Un debut de ensueño en el Camp Nou

    El Barcelona continuó con su implacable inicio de la temporada de La Liga con una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano, pero la noche fue para Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio, que ha sido una revelación desde su llegada al club, hizo oficialmente su debut competitivo en el minuto 86 del encuentro. El estreno supone un importante pedazo de historia, ya que se convirtió en el primer egipcio en jugar para el Barça.

    Al reflexionar sobre este momento histórico, el joven delantero no pudo ocultar su emoción por pisar por fin el césped ante la afición local. "Estoy muy feliz con esta participación. Estaba muy emocionado en el momento en que salté al campo, y había un gran número de aficionados, y sentí una sensación muy maravillosa y espero vivirla continuamente", dijo Hamza a TV3.

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    En busca de títulos en lo más alto de la tabla

    La victoria garantiza que el equipo de Hansi Flick siga en lo más alto de la clasificación liguera, manteniendo un registro impecable con el que ha dejado atrás a los primeros aspirantes de la temporada. Para Hamza, el éxito colectivo del equipo es tan importante como su irrupción individual. Entiende el peso de la exigencia que conlleva vestir la camiseta del Barcelona y está decidido a asegurar que el club siga exactamente donde se encuentra ahora mismo en la tabla.

    Sobre la ventaja del Barcelona en la clasificación de la liga española, dijo: "Estar arriba es genial para nosotros, y es donde debemos estar, y tenemos que seguir así. Espero ayudar al equipo tanto como sea posible y que podamos ganarlo todo esta temporada".

  • Elogios para la superestrella atacante del Barcelona

    La transición al primer equipo ha sido más fácil gracias a la calidad de los compañeros que rodean al joven delantero. Hamzaa no tardó en destacar el impacto del extremo brasileño Raphinha, que últimamente ha estado en un estado de forma sensacional. Ambos han desarrollado claramente un vínculo fuerte sobre el terreno de entrenamiento, con el veterano profesional ofreciendo un modelo a seguir para los jugadores más jóvenes en cuanto a entrega y versatilidad en las tres posiciones del frente de ataque.

    «Raphinha es un jugador increíble y una persona maravillosa. Tiene mucho talento, y sabemos que da el 100 % de su esfuerzo en cualquier parte del campo», afirmó Hamza.

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    La magia de Lamine Yamal

    Más allá de los líderes veteranos, Hamza también habló maravillas del talento generacional de Lamine Yamal. La sensación adolescente sigue desafiando a su edad con actuaciones decisivas que han cautivado tanto a los aficionados como a sus compañeros. Hamza señaló que jugar junto a una fuerza creativa así es un privilegio y reconoció que la capacidad técnica y la visión de Yamal le convierten en una de las promesas más ilusionantes del fútbol mundial en la actualidad.

    "Es un jugador mágico, tiene unos pies increíbles, todos disfrutamos viéndole y siempre juega para el equipo".

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