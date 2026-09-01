Hamza Abdelkarim reflexiona sobre la «sensación maravillosa» tras debutar con el Barcelona en la goleada al Rayo Vallecano

El Barcelona continuó con su implacable inicio de la temporada de La Liga con una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano, pero la noche fue para Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio, que ha sido una revelación desde su llegada al club, hizo oficialmente su debut competitivo en el minuto 86 del encuentro. El estreno supone un importante pedazo de historia, ya que se convirtió en el primer egipcio en jugar para el Barça.

Al reflexionar sobre este momento histórico, el joven delantero no pudo ocultar su emoción por pisar por fin el césped ante la afición local. "Estoy muy feliz con esta participación. Estaba muy emocionado en el momento en que salté al campo, y había un gran número de aficionados, y sentí una sensación muy maravillosa y espero vivirla continuamente", dijo Hamza a TV3.