Hamza Abdelkarim es la gran apuesta de futuro que el Barcelona cerró este verano. El delantero egipcio, de 18 años, es uno de los jugadores africanos más prometedores, y a pesar de su corta edad ya se ha convertido en internacional con la selección absoluta de Egipto.

Según un informe que el diario Marca dedicó a Hamza Abdelkarim, el joven jugador procedente del Al Ahly encuentra dificultades para entrar en las convocatorias de Flick, pero mantiene su lugar en la selección de su país.

Marca tituló: "Hamza toma el relevo de Salah y le arrebata un gran sueño", asegurando que el jugador del Barcelona "disputó ayer algunos minutos ante Angola, ya que entró como sustituto de uno de sus grandes referentes: Mohamed Salah".