¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-TRAINING-EGYAFP
Traducido por

Hamza Abdelkarim: el pequeño faraón que logró lo que no pudo Salah

FEATURES
Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
H. Abdelkarim
M. Salah
España
Egipto

¿Tomará el relevo de Egipto?

Hamza Abdelkarim es la gran apuesta de futuro que el Barcelona cerró este verano. El delantero egipcio, de 18 años, es uno de los jugadores africanos más prometedores, y a pesar de su corta edad ya se ha convertido en internacional con la selección absoluta de Egipto.

Según un informe que el diario Marca dedicó a Hamza Abdelkarim, el joven jugador procedente del Al Ahly encuentra dificultades para entrar en las convocatorias de Flick, pero mantiene su lugar en la selección de su país.

Marca tituló: "Hamza toma el relevo de Salah y le arrebata un gran sueño", asegurando que el jugador del Barcelona "disputó ayer algunos minutos ante Angola, ya que entró como sustituto de uno de sus grandes referentes: Mohamed Salah".

  • 4 minutos... ¡pero!

    Hamza solo disputó un partido con el Barça: fue en el duelo de LaLiga contra el Rayo Vallecano, en el que jugó cuatro minutos.

    La fuerte competencia en la línea de ataque del conjunto catalán, ante el extraordinario momento goleador que atraviesa Raphinha (que suma en su cuenta 14 goles), ha impedido al joven delantero —que fue el máximo artillero del Blaugrana durante la pretemporada— disponer de más protagonismo hasta ahora.


    Marca continuó: "Pero pese a su limitada participación con el Barcelona, que hace unos días amplió y mejoró el contrato de Hamza que había firmado en verano, sigue siendo un jugador presente y con fuerza en los planes de la selección de Egipto, con la que incluso participó en la última Copa del Mundo. El delantero catalán entró en el minuto 62 en sustitución de Mohamed Salah en el partido de ayer viernes contra Angola (0-0), y falló una ocasión clara en el tiempo de descuento".

    • Anuncios

  • ¿El sueño de Salah? Hamza toma la delantera

    Y añadió: "En su país, comparan a Hamza casi de forma constante con la exestrella del Liverpool, dada su posición y sus cualidades. Desde hace tiempo se le conoce como 'el nuevo Salah'. De hecho, el veterano delantero (34 años) es una de las referencias de Hamza y uno de los jugadores por los que siente toda su admiración. Pero el joven catalán ya ha logrado superar al actual jugador del Trabzonspor en el cumplimiento de una de sus mayores ambiciones profesionales: fichar por el Barcelona.

    Lee también: "No ha evolucionado en 20 años": dura crítica al estilo de Mourinho con los "grandes" del Real Madrid

  • Barcelona y Salah: intentos que nunca llegarán a buen puerto

    El diario afirmó: "En innumerables ventanas de fichajes durante los últimos diez años, se produjeron contactos entre el Barcelona y Salah. El extremo egipcio era y sigue siendo uno de los delanteros más destacados y prestigiosos del mundo. De hecho, el pasado verano, su nombre volvió a aparecer en la agenda del club catalán, pero finalmente firmó por el equipo turco hasta 2028".

    Y concluyó: "Unas veces por la negativa de su club, especialmente el Liverpool, en el que jugó desde la temporada 17-18 hasta la 25-26, a renunciar a él, y otras veces por desavenencias económicas entre ambas partes, la posibilidad de que Salah llegara al Spotify Camp Nou nunca se hizo realidad. Vestir la camiseta blaugrana fue siempre una de las aspiraciones de Salah, pero no lo logró y lo más probable es que ahora se vuelva imposible teniendo en cuenta su edad; en cambio, Hamza ya lo ha conseguido".

    Lee también: Una comparación grave que "cruzó todos los límites": un periodista del Real Madrid dice: me disculpo por mi error y vuestro canal miente

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET