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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Hakimi, enviado a juicio: «Lo espero con impaciencia, por fin podré hablar»

A. Hakimi

Achraf Hakimi, defensa marroquí del París Saint-Germain, será juzgado por violación. Según L'Equipe, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles confirmó el viernes el envío a juicio del jugador ante el Tribunal Penal Departamental de Hauts-de-Seine, tras rechazar el recurso de la defensa.


La decisión llega durante el Mundial, donde Hakimi, con Marruecos, jugará este viernes contra Escocia tras empatar 1-1 con Brasil.


La investigación se centra en un hecho ocurrido en febrero de 2023. Según la reconstrucción policial difundida por medios franceses, una joven de 24 años acudió a una comisaría de Val-de-Marne ydenunció que había sido violada en la vivienda del jugador tras conocerlo en Instagram. La mujer logró repelerlo y, después, una amiga a la que avisó por SMS acudió en su ayuda.


La fecha del juicio aún no se ha fijado. Hakimi presume inocente hasta que haya sentencia firme.

  • LA DEFENSA: INTENTO DE EXTORSIÓN

    Hakimi fue imputado, puesto bajo control judicial y enviado a juicio por primera vez a finales de febrero de 2026. La defensa, representada por la abogada Fanny Colin, recurrió esa decisión al considerar que la acusación se basa solo en la palabra de la denunciante y denunciar un intento de extorsión contra su cliente.


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  • EL TUIT DE HAKIMI

    En Twitter, Hakimi comenta: «La justicia me miró a los ojos y me dijo: “Si no fueras famoso, nunca habría habido una investigación”».


    Callé durante años, confiando en que la dignidad y la paciencia llevarían a decisiones justas.


    Hoy se cuenta una historia que no es la mía, que daña a mi familia y a la verdad. A veces siento que soy un blanco fácil.


    Llevo esperando este juicio desde el primer día y ahora lo espero con impaciencia.


    Por fin podré hablar».