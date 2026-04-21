¡Hakan Çalhanoğlu enloquece a San Siro! El Inter de Milán se clasifica para la final de la Copa gracias a una remontada espectacular

La ida en Como terminó 0-0. Nueve días antes, el Como desperdició una ventaja de 2-0 en casa ante el Inter y perdió 3-4. En 1985/86, el Como cayó ante la Sampdoria en su única semifinal de copa.

Martin Baturina (32', asistido por Ignace Van der Brempt, ex HSV) y Lucas Da Cunha (48') marcaron para el equipo de Cesc Fàbregas. En la recta final, el Inter, liderado por el sobresaliente Hakan Calhanoglu, dio la vuelta al partido: el exjugador de la Bundesliga (HSV, Leverkusen) marcó dos goles (69'/86') y asistió en el tercero, obra de Petar Susic (89').