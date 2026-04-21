¡Hakan Çalhanoğlu enloquece a San Siro! El Inter de Milán se clasifica para la final de la Copa gracias a una remontada espectacular

Con el exjugador de la selección alemana sub-21 Marc Oliver Kempf en el once, los lombardos desperdiciaron una ventaja de 2-0 en la vuelta ante el Inter de Milán y perdieron 2-3 (1-0).
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La ida en Como terminó 0-0. Nueve días antes, el Como desperdició una ventaja de 2-0 en casa ante el Inter y perdió 3-4. En 1985/86, el Como cayó ante la Sampdoria en su única semifinal de copa.
Martin Baturina (32', asistido por Ignace Van der Brempt, ex HSV) y Lucas Da Cunha (48') marcaron para el equipo de Cesc Fàbregas. En la recta final, el Inter, liderado por el sobresaliente Hakan Calhanoglu, dio la vuelta al partido: el exjugador de la Bundesliga (HSV, Leverkusen) marcó dos goles (69'/86') y asistió en el tercero, obra de Petar Susic (89').
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Victoria ante el Como: el Inter se enfrentará a Lazio o Atalanta en la final de la Coppa
El defensa central Kempf remató de cabeza al larguero en el 10’. El delantero alemán Nikolas Kühn se quedó en el banquillo del Como, mientras que el defensa del Inter Yann Bisseck entró como suplente.
El Inter disputará la final el 13 de mayo en Roma contra el Lazio o el Atalanta, que empataron 2-2 en la ida. La vuelta se jugará el miércoles a las 21:00 en Bérgamo (DAZN). El Inter busca su décima Copa; la última final fue en 2023. Con doce puntos de ventaja sobre el Milan, el tercer doblete de su historia está cerca.