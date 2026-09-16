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Hakan Calhanoglu, centrocampista del Inter, se perderá el duelo contra la Roma tras sufrir una lesión en el muslo
El creador de juego, baja antes del duelo en la cumbre
Un problema en el muslo derecho obligó al centrocampista a perderse la dramática victoria por 5-3 del lunes ante el Udinese. Su ausencia llega después de haber visto puerta en los dos primeros partidos de liga del Inter ante el Monza y el Cagliari, antes de participar contra el Nápoles y el Real Madrid en la Champions League. Perder su chispa creativa supone un golpe importante, especialmente con ambos pesos pesados italianos llegando al choque con un pleno de victorias tras cuatro jornadas.
El Inter confirma una distensión en el aductor
El club milanés publicó una actualización médica oficial tras someterse a pruebas exhaustivas en Rozzano para determinar la gravedad del contratiempo.
En un comunicado publicado el martes, el Inter dijo: "Hakan Calhanoglu se sometió esta mañana a exámenes médicos en el Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una distensión en el músculo aductor del muslo derecho. Su estado será evaluado en los próximos días".
Informaciones generalizadas en toda Italia confirman que la lesión muscular le impedirá jugar el importante desplazamiento del sábado a la capital.
Una rivalidad histórica reabre la batalla
La ausencia del mediapunta llega justo cuando ambos clubes se enfrentan para hacerse con el liderato en solitario de la Serie A, en lo que será la primera vez que dos equipos con un pleno de victorias se miden tan avanzada la temporada desde octubre de 2014. El equipo de Gian Piero Gasperini ocupa la primera posición por diferencia de goles, después de haber marcado 12 tantos y encajado solo uno en cuatro partidos. Sin embargo, los visitantes cuentan con una importante ventaja psicológica, tras haber ganado cada una de sus últimas cinco visitas ligueras al Olímpico por un marcador global de 11-2.
- ABACAPRESS
El parón internacional sigue al gran duelo
El duelo del sábado en la cima de la tabla supone, hasta la fecha, la mayor prueba para ambos equipos antes de que el fútbol doméstico dé paso al parón internacional. Aunque la Roma puede presumir de cinco victorias consecutivas para arrancar una campaña de la Serie A por solo tercera vez en su historia, los visitantes buscan afianzar su reciente dominio en suelo romano. La concentración de Turquía también seguirá de cerca lo que ocurra, con fechas clave de la Nations League ante Francia, Italia y Bélgica acercándose rápidamente.
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