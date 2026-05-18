Wright ha tenido tres temporadas productivas en Inglaterra tras ser el fichaje más caro del Coventry en 2023. Aún no ha llegado a los 20 goles en una campaña, pero se ha acercado y ya suma 49 tantos en 124 partidos con los Sky Blues.

Su mejor marca personal son 17 goles en la Championship, logrados cuando el Coventry ganó el título de segunda división tras 25 años ausente de la máxima categoría, con una desenfrenada celebración en el CBS Arena.

Wright, de 28 años y originario de Los Ángeles —que aspira a jugar el Mundial de 2026 en casa con Estados Unidos—, ha sido vinculado a rumores de traspaso y se le considera listo para dar el salto a la Premier League.