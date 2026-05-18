Getty
Traducido por
Haji Wright, estrella de la selección estadounidense, podría recibir una «gran oferta» de traspaso, aunque se duda de que pueda marcar 15 goles en la Premier con el Coventry
El historial de Wright en el Coventry: goles y partidos
Wright ha tenido tres temporadas productivas en Inglaterra tras ser el fichaje más caro del Coventry en 2023. Aún no ha llegado a los 20 goles en una campaña, pero se ha acercado y ya suma 49 tantos en 124 partidos con los Sky Blues.
Su mejor marca personal son 17 goles en la Championship, logrados cuando el Coventry ganó el título de segunda división tras 25 años ausente de la máxima categoría, con una desenfrenada celebración en el CBS Arena.
Wright, de 28 años y originario de Los Ángeles —que aspira a jugar el Mundial de 2026 en casa con Estados Unidos—, ha sido vinculado a rumores de traspaso y se le considera listo para dar el salto a la Premier League.
- Getty
¿Está Wright preparado para ser delantero en la Premier League?
Al ser preguntado si esas oportunidades surgirán en el Coventry o si una oferta adecuada podría dar lugar a una venta, el exdelantero de los Sky Blues, Morrison —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Freebets.com—, dijo: «Es una pregunta difícil. Con Haji Wright es complicado: es una amenaza y un buen jugador, pero en una categoría superior no tendrá tantas oportunidades. Así que me pregunto: ¿qué más puede aportar a la delantera?
«Creo que Frank reforzará la delantera. Quizá se quede, pero no será el titular. Habrá inversión, y eso es necesario: un ariete de la Premier que marque 10 o 15 goles y mantenga al equipo arriba. ¿Cree que Haji Wright puede hacerlo? No estoy muy seguro.
El West Ham se interesó en él, así que tiene potencial, pero debe ser más constante. Esa es mi única duda.
«No creo que lo traspasen en verano, a menos que llegue una oferta importante que les permita moverse en otras posiciones. Creo que seguirá en el Coventry la próxima temporada».
¿Podría la estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos pasar a jugar por la banda izquierda?
La versatilidad de Wright permite a Lampard desplazarlo a la banda, lo que abriría hueco para un delantero centro más probado.
Al preguntársele por ese ajuste táctico, Morrison añadió: «Sí, puede hacerlo. Puede jugar por la izquierda, pero ahí ya tienen a un jugador que me encanta y creo que triunfará en la Premier League: el joven [Ephron] Mason-Clark, fichado del Peterborough. Ha sido sobresaliente en la Championship y al final de la temporada elevó su nivel».
Hay muchos jugadores que rendirán en la Premier, pero él y [Tatsuhiro] Sakamoto, en ambos costados, son excepcionales: positivos, encaradores y solidarios en defensa.
Cuando los vea jugar con el Coventry en la Premier, creo que lo harán bien. Habrá muchos laterales preocupados por lo que pueden aportar. Apuesto por ellos para una gran temporada».
- Getty
El Coventry, dispuesto a invertir en el mercado de fichajes de verano
La competencia por un puesto podría perjudicar a Wright, pues se esperan más fichajes tras el ascenso del Coventry a la Premier League.
Ha demostrado mérito para jugar entre la élite inglesa, pero todo futbolista tiene un precio y el Mundial le brindará el escaparate ideal para atraer a nuevos pretendientes.