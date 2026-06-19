Los seguidores de Ronaldo criticaron las declaraciones de Neves —bastante inofensivas— tras la humillante derrota en el primer partido. Muchos las consideraron demasiado despectivas hacia el cinco veces mejor futbolista del mundo. Muchos criticaron al centrocampista del París Saint-Germain —autor del 1-0 provisional ante Congo— por parecer irrespetuoso en los comentarios de sus últimas publicaciones de Instagram. Algunos incluso se expresaron de forma ofensiva: «Pásale el balón a Ronaldo y ya está», escribió un usuario. Otro añadió: «Hermano, hagas lo que hagas, él siempre será mejor que tú».

Antes del debut, Neves había dicho: «Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestro equipo y por el fútbol. Es uno de los nuestros y está aquí para ayudarnos». Tras el 1-1, el jugador de 21 años siguió elogiando al atacante: «Está aquí para aportar. Ha jugado bien. Todo el equipo lo hizo bien».