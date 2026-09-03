Mancini ha elogiado abiertamente a la fuerza emergente del Como y a su entrenador Fábregas. En declaraciones a Sky Sport, el veterano técnico destacó al club como un brillante ejemplo a seguir para otros en el fútbol moderno. El Como ha disfrutado de un ascenso meteórico, culminado con su sorprendente clasificación para la Liga de Campeones.

Para Mancini, este logro excepcional demuestra que los proyectos serios y bien planificados pueden dar éxito de primer nivel independientemente de la posición histórica de un club. El seleccionador de Italia quedó especialmente impresionado con el enfoque táctico distintivo implantado por Fábregas. Cree que el excentrocampista del Arsenal y el Chelsea está construyendo un bloque formidable y entretenido en el norte de Italia.