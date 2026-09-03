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«¡Haciendo las cosas en serio!»: Roberto Mancini elogia a Cesc Fàbregas y el notable ascenso del Como a la Champions League
Mancini, impresionado por el proyecto del Como
Mancini ha elogiado abiertamente a la fuerza emergente del Como y a su entrenador Fábregas. En declaraciones a Sky Sport, el veterano técnico destacó al club como un brillante ejemplo a seguir para otros en el fútbol moderno. El Como ha disfrutado de un ascenso meteórico, culminado con su sorprendente clasificación para la Liga de Campeones.
Para Mancini, este logro excepcional demuestra que los proyectos serios y bien planificados pueden dar éxito de primer nivel independientemente de la posición histórica de un club. El seleccionador de Italia quedó especialmente impresionado con el enfoque táctico distintivo implantado por Fábregas. Cree que el excentrocampista del Arsenal y el Chelsea está construyendo un bloque formidable y entretenido en el norte de Italia.
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Elogiando una mentalidad táctica ofensiva
Fábregas ha establecido rápidamente una identidad clara desde que tomó las riendas del Como. Mancini no tardó en señalar la filosofía progresista del técnico español como un factor clave en sus triunfos recientes.
«Me gusta Fábregas, su Como juega con una mentalidad muy ofensiva», admitió Mancini.
Además de elogiar al entrenador, Mancini destacó al prometedor joven Mattia Liberali y dijo: «Es un jugador joven y técnico; va por el buen camino».
Un impulso para la selección nacional
Más allá de su evolución táctica, la estrategia de fichajes del Como ha llamado poderosamente la atención del entorno de la selección nacional. El club apostó por talento nacional durante el reciente mercado de fichajes de verano, asegurando las incorporaciones de cuatro jugadores italianos para reforzar su plantilla. Mancini cree que esta política de fichajes tendrá enormes beneficios a largo plazo para Italia.
"Creo que es maravilloso que el Como esté en la Champions League, demuestra que puedes llegar a lo más alto en cualquier lugar si haces las cosas bien", dijo Mancini. "El hecho de que hayan fichado a cuatro jugadores italianos este verano es significativo: es muy positivo para nosotros de cara a la selección nacional".
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Midiéndose a los mejores clubes de Europa
Ahora, el Como se prepara para poner a prueba su filosofía ofensiva ante algunos de los clubes más potentes del continente en la Champions League. Fàbregas afronta el examen definitivo como entrenador mientras gestiona las exigencias extenuantes de la élite de la competición europea.
En la fase de liga, el Como se enfrentará a RB Leipzig, Feyenoord, Manchester United, Lens, AEK Atenas, Real Betis, Paris Saint-Germain y Barcelona.
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