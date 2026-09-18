¡HACIENDO HISTORIA! Harry Kane pulveriza el récord de la Bundesliga para convertirse en el jugador que más rápido ha alcanzado los 100 goles, tras solo 98 partidos con el Bayern de Múnich

Kane se ha convertido oficialmente en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga, al lograr este increíble hito en solo 98 partidos con el Bayern de Múnich. El letal delantero alcanzó la centena durante una actuación dominante contra el Union Berlin, en la que volvió a demostrar por qué está considerado uno de los delanteros más elitistas del fútbol mundial.

Al alcanzar esta cifra en menos de 100 partidos, ha pulverizado el récord anterior que ostentaba Dieter Müller, quien necesitó 129 encuentros para llegar al mismo registro mientras jugaba en el Colonia en la década de 1970.

El momento récord llegó en el Allianz Arena, cuando Kane asumió la responsabilidad de transformar con sangre fría un penalti en el minuto 39. La pena máxima fue señalada después de que Michael Olise fuera derribado dentro del área, lo que permitió al capitán de Inglaterra dar un paso al frente y entrar en los libros de historia.