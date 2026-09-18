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¡HACIENDO HISTORIA! Harry Kane pulveriza el récord de la Bundesliga para convertirse en el jugador que más rápido ha alcanzado los 100 goles, tras solo 98 partidos con el Bayern de Múnich
El más rápido en llegar a un siglo en Alemania
Kane se ha convertido oficialmente en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga, al lograr este increíble hito en solo 98 partidos con el Bayern de Múnich. El letal delantero alcanzó la centena durante una actuación dominante contra el Union Berlin, en la que volvió a demostrar por qué está considerado uno de los delanteros más elitistas del fútbol mundial.
Al alcanzar esta cifra en menos de 100 partidos, ha pulverizado el récord anterior que ostentaba Dieter Müller, quien necesitó 129 encuentros para llegar al mismo registro mientras jugaba en el Colonia en la década de 1970.
El momento récord llegó en el Allianz Arena, cuando Kane asumió la responsabilidad de transformar con sangre fría un penalti en el minuto 39. La pena máxima fue señalada después de que Michael Olise fuera derribado dentro del área, lo que permitió al capitán de Inglaterra dar un paso al frente y entrar en los libros de historia.
Eficacia goleadora sin igual
Las estadísticas que explican el ascenso de Kane hasta los 100 goles son sencillamente asombrosas. Desde su mediático fichaje por el Tottenham Hotspur en el verano de 2023, el jugador de 33 años ha promediado un gol cada 78,5 minutos en la Bundesliga. Este nivel de eficacia supera al de algunos de los nombres más grandes que han pasado por la competición.
Como comparación, Erling Haaland, del Manchester City, promedió un gol cada 87 minutos durante su etapa en el Borussia Dortmund, mientras que figuras legendarias como Robert Lewandowski y Gerd Müller registraron medias de 100 y 105 minutos, respectivamente.
El notable registro goleador de Kane con el Bayern continúa
La regularidad de Kane a lo largo de las temporadas ha sido la base del reciente dominio nacional del Bayern. Kane marcó 36 goles en su primera campaña en la Bundesliga, a los que siguieron 26 en 2024-25 y otros 35 la pasada temporada.
Tal fue la alegría del club por su último logro que los canales oficiales del club en las redes sociales simplemente publicaron "𝟏𝟎𝟎 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚." para celebrar la ocasión. Con 151 goles en 154 partidos en total con el club, actualmente va camino de poder alcanzar la cifra de 200 goles con el gigante alemán antes de que su actual ciclo de contrato avance mucho más.
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Una estela de récords batidos
Este último hito en la Bundesliga es solo uno de los muchos récords que Kane ha batido desde su llegada a Múnich. Anteriormente, se convirtió en el jugador más rápido de la historia en marcar 100 goles con un solo club en una de las cinco grandes ligas europeas durante el siglo XXI, al alcanzar esa cifra en apenas 104 partidos oficiales. Al hacerlo, superó los 105 encuentros que necesitaron Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Erling Haaland en el Manchester City.
Más allá de sus hazañas con su club, Kane sigue liderando con el ejemplo en la escena internacional. Sigue siendo el máximo goleador histórico de Inglaterra, después de haber elevado recientemente su cuenta con la selección hasta los 70 goles durante el Mundial de 2026. Su palmarés nacional también por fin empieza a llenarse, ya que desempeñó un papel central para ayudar al Bayern de Múnich a conquistar dos títulos de liga consecutivos en las temporadas 2024-25 y 2025-26.
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