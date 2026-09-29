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«¡Hacer trampas a escala industrial!». Ian Wright exige un castigo sin precedentes después de que el Manchester City sea declarado culpable
Trampas a escala industrial
Wright no se mordió la lengua en su papel de comentarista en ITV al hablar del reciente veredicto contra el Manchester City. La Premier League anunció el martes que el City había sido declarado culpable de graves infracciones financieras a lo largo de un periodo de nueve temporadas.
Supuestamente, el club utilizó mecanismos de financiación encubiertos para inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras. Reaccionando a la noticia bomba, Wright dijo: "Es hacer trampas a escala industrial. Es bastante surrealista verlo escrito así. No se puede hablar del City sin mencionar lo que está pasando porque eran muy buenos. Creo que aquí hace falta un castigo sin precedentes".
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Perjudicial para la Premier League
Roy Keane también abordó esta actualización sísmica y describió la situación como agridulce debido al impacto negativo que tendrá en el fútbol inglés. Keane señaló que, aunque quienes incumplen las normas deben afrontar las consecuencias, el escándalo perjudica la reputación global de la competición.
Keane explicó: «Es muy perjudicial para la liga. La marca de la Premier League es enorme en todo el mundo y ha sido fantástica, pero si les han pillado haciendo trampas, entonces, obviamente, merecen ese castigo. Es agridulce. Es un buen día porque, si te pillan haciendo trampas en este deporte, mereces ser castigado, pero no es bueno para la liga».
Dudas sobre el futuro de la plantilla
Es probable que las implicaciones de la resolución pesen sobre la plantilla actual. Keane cuestionó la mentalidad de los jugadores, especialmente con partidos enormes en el horizonte, y preguntó: «Juegan contra el Liverpool dentro de un par de semanas, ¿qué pasa con los jugadores que han sido parte del problema durante los últimos años con las trampas? ¿Qué ocurrirá de ahora en adelante?». Mientras tanto, Wright cree que las batallas legales se prolongarán durante un periodo de tiempo considerable. Añadió: «Es un día enorme para la Premier League, se han enfrentado a todo un país. Ahora todo va a ser muy litigioso, creo que esto va a alargarse muchísimo. Es muy triste».
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¿Qué pasa ahora?
El Manchester City sigue defendiendo su absoluta inocencia y tiene hasta el viernes para recurrir el veredicto de la comisión independiente. Con ambas partes preparándose para una larga batalla legal, los aficionados deben esperar ahora para ver qué sanciones se impondrán finalmente al club.
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