«¡Hacer trampas a escala industrial!». Ian Wright exige un castigo sin precedentes después de que el Manchester City sea declarado culpable

Wright no se mordió la lengua en su papel de comentarista en ITV al hablar del reciente veredicto contra el Manchester City. La Premier League anunció el martes que el City había sido declarado culpable de graves infracciones financieras a lo largo de un periodo de nueve temporadas.

Supuestamente, el club utilizó mecanismos de financiación encubiertos para inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras. Reaccionando a la noticia bomba, Wright dijo: "Es hacer trampas a escala industrial. Es bastante surrealista verlo escrito así. No se puede hablar del City sin mencionar lo que está pasando porque eran muy buenos. Creo que aquí hace falta un castigo sin precedentes".