A principios de año, parecía que Rüdiger dejaría Madrid. Como David Alaba, con contrato también en vencimiento, el alemán era candidato a marcharse por la posible renovación de la defensa del Real Madrid. Sin embargo, su buena forma física y sus convincentes actuaciones en las últimas semanas, sin lesiones, han llevado a los directivos a cambiar de opinión. En su cuarta temporada, tras algunos problemas médicos, Rüdiger ha jugado 21 partidos oficiales y ha marcado un gol.

Pese a ello, el exjugador de Chelsea y Roma tiene otras ofertas. En los últimos días se ha mencionado al Juventus, el club más laureado de Italia, como uno de los interesados. Los bianconeri le ofrecerían reencontrarse con su exentrenador Luciano Spalletti y un contrato de varios años.

Según Tuttosport, Manchester United y Liverpool también valoran su fichaje.