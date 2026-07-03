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«Hace que la gente se calle»: un excompañero de CR7 en el Manchester United explica por qué Cristiano Ronaldo recibe más críticas que Lionel Messi, también considerado el mejor de todos los tiempos (GOAT)
Ronaldo lleva tres goles en el Mundial 2026, mientras que Messi suma seis.
Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, acaba de ganar la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr y disputa su sexta fase final del Mundial. Con 41 años, suma 232 partidos y 146 goles con Portugal.
Su último tanto llegó de penalti en la agónica victoria 2-1 ante Croacia en dieciseisavos del Mundial de Norteamérica. Antes, marcó un doblete en la fase de grupos contra Uzbekistán.
Es un balance más que respetable para el exdelantero del Real Madrid y la Juventus, pero ha visto cómo Messi —en solo tres partidos hasta la fecha— ha marcado en seis ocasiones, lo que le sitúa a la cabeza de la carrera por la Bota de Oro junto al capitán de Francia, Kylian Mbappé.
Los elogios llueven sobre el astro argentino, ya máximo goleador de la historia de los Mundiales, admirado por desafiar el paso del tiempo y crear magia que cambia partidos.
En cambio, la presencia de Ronaldo en el once de Portugal genera debate, pues, pese a la falta de competencia clara en la delantera bajo Roberto Martínez, muchos lo dan por acabado.
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¿Por qué Ronaldo recibe más críticas que Messi, también considerado el mejor de todos los tiempos?
Al preguntarle por qué Ronaldo genera más revuelo que Messi —cualquier partido en el que no marca se convierte en una catástrofe—, su excompañero en el United, Saha —en declaraciones a GOAL por cortesía de Freebets.com—, afirmó: «Lo entiendo. Habla más que Messi y se exige más a sí mismo.
La gente se fija más en quien parece frágil, aunque Messi no lo sea. Se protege a Messi por su carácter, mientras que Ronaldo no pide esa protección.
Él lo deja claro, se expone y dice: “Soy el mejor”. A la gente puede no gustarle eso. Con Messi no pasa. Por eso admiro a Cristiano: habla y, casi siempre, calla a los críticos. Lo vimos en el segundo partido contra Uzbekistán: lo machacaron y respondió de la mejor forma. No es fácil, sobre todo a los 41 años».
Ronaldo, eterno, ha aprendido a lidiar con sus detractores.
Ronaldo, tras anotar dos goles ante Uzbekistán y ser nombrado mejor jugador del partido, declaró: «Ha sido una semana dura. La opinión pública ha sido muy dura con nosotros, sobre todo con el entrenador.
«Cuando las cosas van bien, Cristiano es bueno; cuando van mal, está retirado, es viejo. Mi carrera siempre ha sido así, y estoy muy contento. Todo lo demás que viene de fuera, no podemos controlarlo. Porque cuando no jugamos bien, no ganamos, siempre nos atacan, sobre todo a mí, pero estoy acostumbrado y sigo adelante».
- AFP
Calendario de Portugal: próximo reto, duelo contra España.
Ronaldo lleva más de dos décadas en la cima. Ha aprendido a ignorar a sus detractores.
Tanto él como Portugal siguen en liza por el máximo galardón este verano, tras una reñida victoria sobre Croacia que les ha llevado a lo que promete ser un enfrentamiento apasionante con su vecina ibérica, España, en los octavos de final del lunes.
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