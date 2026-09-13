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¡Hace historia! Pierre-Emerick Aubameyang iguala el récord de La Liga de 17 años de Zlatan Ibrahimović con una impresionante racha goleadora
Aubameyang iguala el récord de larga duración de Zlatan
Aubameyang sigue desafiando a su edad en la máxima categoría del fútbol español, inscribiendo su nombre en los libros de historia junto al de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Al ver puerta en el trabajado empate 1-1 del Deportivo de La Coruña ante el Getafe, el internacional de 37 años ha marcado ya en cada uno de los cinco primeros partidos de su equipo en la temporada 2026/27 de La Liga. Esta notable regularidad le ha convertido en el primer jugador en lograr algo así desde Ibrahimovic en 2009, cuando el icono sueco lideraba el ataque del Barcelona.
Según DAZN España, Aubameyang es apenas el 11º jugador en toda la historia de la competición en marcar en las cinco primeras jornadas de una temporada. La racha goleadora del delantero gabonés comenzó en la jornada inaugural ante el Elche y continuó con remates certeros contra el Málaga, el Valencia y el Villarreal.
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El talismán del Deportivo mantiene su racha de imbatibilidad
La última aportación del veterano delantero fue vital para su equipo en su visita al Coliseum. El Deportivo se encontró en una situación comprometida cuando se vio por detrás en el minuto 66, pero Aubameyang apareció cuando más lo necesitaba su equipo. Logró empatar en el minuto 78 con un cabezazo perfectamente colocado tras un preciso centro de Yeremy Pino.
Esta intervención en los últimos minutos permitió al equipo de Antonio Hidalgo mantener su condición de invicto en la presente temporada, reforzando aún más su condición de equipo revelación del curso.
El impacto de Aubameyang en el Deportivo ha sido sencillamente transformador. Desde su regreso a España para iniciar su segunda etapa en el país, se ha convertido de inmediato en la referencia ofensiva del conjunto recién ascendido. Las estadísticas respaldan su dominio: tras solo cinco partidos, el delantero ya suma cinco goles y dos asistencias.
Hitos históricos del club gallego
Más allá del récord en toda la liga, Aubameyang también ha inscrito su nombre en la propia y legendaria historia del Deportivo. Ahora es apenas el tercer jugador en marcar en los cinco primeros partidos del club en una temporada, uniéndose a un grupo de élite de antiguos héroes de Riazor.
Los anteriores jugadores en alcanzar este hito fueron Pahino durante la campaña 1954/55 y Walter Pandiani en 2003/04. Este logro convierte al Deportivo en el único club de la historia de La Liga representado por tres jugadores diferentes en la lista de quienes han marcado en las cinco primeras jornadas.
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Una carrera nómada encuentra un hogar en La Coruña
El camino de Aubameyang hasta este récord ha sido uno de los más eclécticos del fútbol moderno. Tras representar a gigantes europeos como el AC Milan, el Borussia Dortmund, el Arsenal, el Chelsea y el Barcelona, además de una etapa en Arabia Saudí con el Al-Qadsiah, ha aportado una enorme experiencia de élite a la costa gallega. Su anterior etapa en España con el Barcelona fue breve, pero exitosa, y su regreso ha demostrado que su instinto depredador sigue tan afilado como siempre.
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