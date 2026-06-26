«Habría sido la solución más segura»: Manuel Neuer rechaza cualquier culpa por el gol de la victoria de Ecuador sobre Alemania

En la zona mixta, Neuer respondió con un simple «no» al ser preguntado si se hacía responsable del gol encajado. Ante la insistencia de los periodistas, el portero de 40 años explicó la jugada en un monólogo de un minuto y ocho segundos. Esta es su declaración completa:

«Fue un pase de cabeza normal y traté de atrapar el balón. Es una situación habitual: cualquier portero sabe que debe colocarse así y detenerlo. Es como cuando un jugador llega antes con la punta del pie. Por supuesto, miro el desvío y lo que ocurre delante. Puede ir a cualquier lado, así que me oriente por ese desvío, miré el balón e intenté atraparlo. No lo veo por detrás; debo fijarme en lo que pasa delante de mí, dónde está el balón y qué sucede con él. Por eso solo quería atraparlo. Además, era la opción más segura; si hubiera intentado atajarlo de otra manera, podría haber sido autogol». Conclusión de Neuer: el gol «en ningún caso» fue un error del portero.