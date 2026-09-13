Paris Brunner rescató un punto para el AS Mónaco con un brillante gol del empate en el minuto 71 en el 1-1 ante el RC Estrasburgo en el Stade de la Meinau. Lamine Camara filtró un pase al espacio para el exdelantero del Borussia Dortmund, que colocó un magnífico disparo lejano en la escuadra.

Sin embargo, el futbolista de 20 años provocó de inmediato la indignación al correr hacia los aficionados del Estrasburgo y hacer un gesto de degüello con el pulgar.

El incidente eclipsó su quinto gol de la temporada entre todas las competiciones y le dejó expuesto a una posible sanción disciplinaria por parte de las autoridades de la Ligue 1.