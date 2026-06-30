En declaraciones a la RTE tras el partido, Hamann afirmó que los problemas de Alemania van más allá de los resultados y que la plantilla ha carecido de unidad bajo el mando de Nagelsmann.

«El corazón y el coraje nacen del espíritu de equipo, de saber que puedes confiar en tus compañeros, y con este seleccionador eso nunca ha existido.

Han tenido alguna actuación decente, pero, en general, el rendimiento ha sido decepcionante: así fue en la Eurocopa, en la fase de clasificación y ahora en este Mundial.

«Siempre hablan del ambiente y el espíritu del grupo, pero hay que demostrarlo. Hablar es fácil y nunca me ha convencido que este sea un equipo tan unido… La culpa es del seleccionador, que debe lograr que los jugadores se unan».