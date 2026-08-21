El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, habló de varios asuntos relacionados con el equipo durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Espanyol, que se disputará mañana sábado en el estadio Stage Front, en el marco de la segunda jornada de LaLiga de la temporada 2026-2027.
El Espanyol afronta el partido con la moral alta, después de iniciar su andadura en la nueva temporada con una amplia victoria sobre el Levante por tres goles a cero, con la que sumó sus primeros tres puntos y mantuvo su portería a cero. El conjunto catalán espera aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para dar continuidad a su buen arranque.
Por su parte, el Real Madrid disputa su primer partido oficial fuera de casa en LaLiga esta temporada, luego de que se aplazara su enfrentamiento ante la Real Sociedad en la jornada inaugural, como medida excepcional para conceder a los clubes más afectados por la participación de sus jugadores en el Mundial 2026 un periodo adicional de recuperación y preparación.
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