Las voces mediáticas más destacadas del United tuvieron un gran protagonismo durante el brillante reinado de Sir Alex Ferguson, una etapa definida por el dominio nacional y la presencia habitual en la Champions League. Sin embargo, la realidad actual en Mánchester es radicalmente distinta, con el club inmerso en una sequía de 13 años sin ganar la liga y luchando por asentarse entre la élite de Europa.

Antes de que Amorim fuera destituido, Scholes afirmó que el técnico no era «el hombre adecuado» y que no «entendía el club». En aquel momento, el estratega portugués respondió asegurando que las leyendas juzgaban de forma injusta la estructura actual.

«Creo que es normal», dijo antes de su salida. «Creo que es un hecho que yo, como entrenador del Manchester United, creo que estamos rindiendo por debajo de lo esperado. Deberíamos tener más puntos, especialmente esta temporada. Así que lo asumo con naturalidad.

«A veces no tienen toda la información y ven al Manchester United con los estándares que vivieron aquí, ganándolo siempre todo. Así que es difícil para ellos ver a su club en esta situación».



