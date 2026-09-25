El exguardameta del Liverpool y del Club Brujas Simon Mignolet se ha convertido en una figura cada vez más influyente dentro de la Real Federación Belga de Fútbol (KBVB). Tras retirarse del fútbol profesional, el jugador de 38 años pasó de inmediato a ocupar un cargo de gestión para ayudar a proteger la visión deportiva a largo plazo del país en todas las categorías inferiores.

Mignolet trabaja junto al seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, aportando un puente estratégico entre la política administrativa y el rendimiento sobre el terreno de juego.

Ambos fueron vistos juntos siguiendo talento en partidos nacionales, lo que pone de relieve su estrecha relación de trabajo.