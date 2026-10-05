El talentoso adolescente terminó segundo en esa votación hace 12 meses, mientras el delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembele, campeón de la Champions League, se llevó el máximo galardón. Otro triunfo europeo con el gigante de la Ligue 1 hace que el vigente campeón busque defender su corona.

Se espera que ese título cambie de manos, con superestrellas españolas recibiendo un gran respaldo tras su impresionante triunfo en el principal torneo de la FIFA. Rodri, que conquistó un icónico Balón de Oro en 2024, vuelve a estar en la pelea, mientras que el centrocampista del PSG Fabian Ruiz ha conquistado Europa y el mundo.

El delantero del Bayern de Múnich y de Inglaterra Harry Kane es la elección de muchos para el Balón de Oro, después de marcar 73 goles en sus partidos con su club y su selección la temporada pasada, mientras que el ‘Galáctico’ del Real Madrid Kylian Mbappe se ha convertido en un goleador de récord con Francia y en el escenario de la Copa del Mundo.

Yamal pretende superar a todos los mencionados para hacerse con la etiqueta de ‘mejor jugador del planeta’, después de haber seguido firmando actuaciones de líder para el Barça y España. Todavía tiene solo 19 años, pero ya ha conquistado prácticamente todos los grandes honores a su alcance.