«Habilidades e inteligencia»: Unai Emery, entrenador del Aston Villa, elogia a Johan Manzambi tras su gol decisivo ante el Newcastle

Manzambi marcó la diferencia en la victoria por 1-0 del Aston Villa ante el Newcastle en St. James' Park. Tras un inicio de partido de ida y vuelta, João Gomes puso un centro preciso en el minuto 36 que permitió a Manzambi batir de cabeza al portero Lukás Hornícek.

El equipo visitante tuvo que resistir la presión final del conjunto de Matthias Jaissle, y Zion Suzuki firmó una gran parada para evitar el gol de Sven Botman. El Aston Villa conservó su ventaja y sumó los tres puntos para ascender al 12.º puesto de la clasificación.