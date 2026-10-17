¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

«Habilidades e inteligencia»: Unai Emery, entrenador del Aston Villa, elogia a Johan Manzambi tras su gol decisivo ante el Newcastle

U. Emery
J. Manzambi
Aston Villa
Newcastle vs Aston Villa
Newcastle
Premier League

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha elogiado a Johan Manzambi después de que el centrocampista marcara el único gol en la crucial victoria por 1-0 ante el Newcastle United en St. James' Park, en la Premier League. Emery destacó sus cualidades técnicas, su inteligencia y su fortaleza física, y ofreció una breve actualización sobre su estado físico.

  • Manzambi asegura los puntos para el Aston Villa

    Manzambi marcó la diferencia en la victoria por 1-0 del Aston Villa ante el Newcastle en St. James' Park. Tras un inicio de partido de ida y vuelta, João Gomes puso un centro preciso en el minuto 36 que permitió a Manzambi batir de cabeza al portero Lukás Hornícek.

    El equipo visitante tuvo que resistir la presión final del conjunto de Matthias Jaissle, y Zion Suzuki firmó una gran parada para evitar el gol de Sven Botman. El Aston Villa conservó su ventaja y sumó los tres puntos para ascender al 12.º puesto de la clasificación.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    Emery, encantado con el impacto del centrocampista

    Tras el partido, Emery destacó enseguida la aportación global del autor del gol de la victoria. Satisfecho con la integración del centrocampista, añadió: «Tiene habilidad e inteligencia, y su físico también es muy importante para ayudarnos en defensa y para seguir disputando los duelos en ataque. Estoy muy contento. Por supuesto, ha marcado otro gol. Es fantástico también para él». El decisivo gol de cabeza eleva a dos su cuenta de tantos en la Premier League esta temporada.

  • Adaptación al máximo nivel y preocupación por las lesiones

    Emery también elogió la facilidad con la que el jugador se ha adaptado a las exigencias tácticas del Aston Villa desde su llegada. «Ha tenido un impacto muy positivo gracias a sus cualidades y a su deseo de sumarse a nuestros retos y de mantener el nivel de rendimiento de los últimos tres o cuatro años, compitiendo con regularidad en los primeros puestos de la Premier League y también en Europa», señaló el entrenador.

    Sin embargo, surgió cierta preocupación cuando Manzambi fue sustituido a falta de menos de 20 minutos. «No lo sé. Estaba un poco cansado y quizá sea algo muscular. Ojalá no sea gran cosa», añadió Emery.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Aston Villa?

    Aston Villa y Newcastle suman ahora ocho puntos cada uno en la clasificación de la Premier League. Emery y su plantilla centrarán pronto su atención en la competición europea, ya que se preparan para enfrentarse al equipo noruego Viking FK en la Champions League. Tras ese partido europeo, volverán a la competición nacional para afrontar un exigente duelo contra el Manchester City.

Próximos partidos
AVL

AVL

Liga de Campeones

21 oct 2026

VIK

VIK

CRY

CRY

Premier League

25 oct 2026

NEW

NEW