Habib Beye ofrece información actualizada sobre la lesión de Mason Greenwood antes del partido decisivo del Marsella contra el Nantes

Greenwood no jugó contra el Niza, lo que generó rumores sobre tensiones internas. Beye los desmintió: fue el jugador quien informó de un problema físico. «Está mejor; está mejorando, pero tras la resonancia magnética, el día del partido, el jugador me dijo: "Me duele demasiado; no puedo ser titular"», declaró Beye a los periodistas.

El técnico marsellés se muestra optimista y confía en que limitar sus minutos ante el Niza potencie su rendimiento futuro: «Hoy está mejor; el partido anterior llegó menos cansado y esta semana ha ganado nivel físico». El delantero inglés, autor de 25 goles en 41 partidos, sigue siendo la principal amenaza ofensiva del OM.