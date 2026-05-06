Según Sport Bild, dos factores concretos impidieron que el extremo de 23 años del Athletic de Bilbao firmara con el campeón alemán.
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¡Había dos factores en su contra! Se revelan nuevos detalles sobre el rechazo del FC Bayern de Múnich al fichaje de Nico Williams, que era su primera opción
Las exigencias económicas de Williams eran desmesuradas: pedía un sueldo fijo de 22 millones de euros al año, más primas y bonificaciones.
Max Eberl ya lo admitió el verano pasado, justo después de que Williams renovara sorpresivamente con el Bilbao: «Cuando supimos las condiciones salariales solo para negociar, el Bayern retrocedió al instante y dijo: "Pues no, así no lo hacemos"», afirmó el director deportivo del FCB.
Además, según Sport-Bild, Williams no cumplió el perfil que Eberl diseñó con ayuda de una firma de datos.
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El Bayern ficha a Luis Díaz en lugar de a Nico Williams
Sus números defensivos alertaron al Bayern, que dudaba si encajaría en el sistema de presión alta de Vincent Kompany. Concluyeron que Williams era un riesgo para su estilo ofensivo.
Ese perfil se encontró finalmente en Luis Díaz, fichado del Liverpool por unos 70 millones de euros. El colombiano llegó, se hizo indispensable y luce números sobresalientes.
Williams permanece en el Athletic de Bilbao, donde su contrato vence en 2035; sin embargo, sus modestas cifras (13 participaciones en goles en 31 partidos) apuntan a que su valor de mercado podría bajar el próximo verano.