El Manchester City recibe al campeón de Grecia, el AEK Atenas, en el Etihad Stadium en la tercera jornada de la Champions League. El encuentro será el partido número 150 del Manchester City en la máxima competición europea, pero el equipo de Enzo Maresca llega bajo presión tras caer por 4-2 en casa ante el Paris Saint-Germain en su último partido.

Ambos equipos suman tres puntos en la clasificación de la fase liga después de lograr una victoria y sufrir una derrota en sus dos primeros encuentros.

Maresca subrayó la importancia de volver a ganar en Europa tras el reciente tropiezo de su equipo.