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¡Haaland, un quebradero de cabeza! Maresca exige una reacción del Manchester City mientras Guehi advierte del peligro de Jovic al contraataque
El Manchester City se prepara para un partido que marcará un hito con la presión de reaccionar
El Manchester City recibe al campeón de Grecia, el AEK Atenas, en el Etihad Stadium en la tercera jornada de la Champions League. El encuentro será el partido número 150 del Manchester City en la máxima competición europea, pero el equipo de Enzo Maresca llega bajo presión tras caer por 4-2 en casa ante el Paris Saint-Germain en su último partido.
Ambos equipos suman tres puntos en la clasificación de la fase liga después de lograr una victoria y sufrir una derrota en sus dos primeros encuentros.
Maresca subrayó la importancia de volver a ganar en Europa tras el reciente tropiezo de su equipo.
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Maresca da novedades sobre Haaland y exige una victoria
En la rueda de prensa previa al partido, Maresca reveló que la disponibilidad del máximo goleador, Erling Haaland, sigue en duda tras un periodo de mucha actividad. «[Erling Haaland] puede estar disponible. Ya veremos», explicó Maresca. «Ayer estaba bastante bien, mejor, así que veremos cómo está hoy».
«El único que estará de baja probablemente ocho semanas es Antoine [Semenyo]».
Sobre la importancia del encuentro, el técnico italiano añadió: «El partido de mañana es muy importante... Perdimos el último, así que necesitamos ganar partidos. Vamos a intentar ganar con nuestros mejores jugadores en este momento».
Guehi advierte a sus compañeros del peligro de los contraataques del AEK
El defensa Marc Guehi respaldó el tono prudente de su entrenador y advirtió de que el AEK Atenas cuenta con jugadores de ataque peligrosos capaces de hacer daño al City a la contra. «Sabemos que es un equipo muy bueno. Ganó su primer partido y tiene buenos atacantes, como [Luka] Jovic y Joao Mario», señaló Guehi.
«Son jugadores con mucha experiencia en ataque y, sin duda, pueden causar problemas. Tenemos que tenerlo presente».
«Estamos seguros de que vendrán aquí e intentarán ponernos las cosas difíciles, posiblemente buscando hacernos daño al contraataque», añadió Guehi. «Es otro aspecto en el que debemos centrarnos».
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En juego el historial invicto frente a equipos griegos
El Manchester City afronta el partido con un sólido historial ante equipos griegos: sigue invicto en sus cuatro enfrentamientos anteriores en competiciones de la UEFA y no ha encajado ningún gol.
Sin embargo, con el AEK descansado tras el aplazamiento de su partido de competición nacional del fin de semana, los hombres de Maresca deberán mantener la máxima concentración táctica.
El City busca sumar tres puntos vitales para afianzar su posición en la clasificación de la Champions League.
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