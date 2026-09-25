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Haaland, retirado de la rueda de prensa de Noruega tras el veredicto financiero del Manchester City
Noruega protege a Haaland de los medios
El delantero del Manchester City Haaland ya no participará en la próxima rueda de prensa de Noruega tras las informaciones sobre las batallas legales de su club en Inglaterra, según The Sun. La Federación Noruega de Fútbol había incluido originalmente al delantero de 26 años como participante principal en la comparecencia ante los medios previa a su encuentro de la Nations League con Portugal.
La decisión de apartar a Haaland del foco llega mientras el mundo del fútbol reacciona a la noticia de que, según las informaciones, el Manchester City ha sido declarado culpable de 114 infracciones financieras. Estos cargos abarcan un periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, lo que genera una enorme nube de incertidumbre sobre el gigante de la Premier League.
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Un veredicto bomba sacude al Manchester City
Aunque el Manchester City todavía no ha sido sancionado oficialmente, las implicaciones de las conclusiones publicadas son graves y de gran alcance para el gigante inglés. Se espera que paneles independientes revisen diversas medidas disciplinarias, que podrían ir desde fuertes multas y deducciones de puntos hasta la retirada de títulos de liga conquistados anteriormente o incluso la expulsión y el descenso de la Premier League.
La decisión de proteger a Haaland de los medios llega apenas un día después de su brillante actuación del jueves, en la que marcó dos goles para liderar a Noruega hacia una emocionante victoria por 3-2 sobre Dinamarca en su primer partido del grupo de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.
La federación confirma un cambio de planes
La Federación Noruega de Fútbol (NFF) confirmó el cambio de agenda a través del responsable de prensa Morten Skjonsberg, que anunció en TV 2 que el seleccionador Stale Solbakken, junto a Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup, comparecerían en lugar del delantero del City.
Noruega recibirá a Portugal en Oslo el domingo, y la visitante también llega tras una victoria en la jornada inaugural después de imponerse por 1-0 a Gales.
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El City y Haaland brillan pese a los problemas legales
Fuera del terreno de juego, el Manchester City ya ha emitido un comunicado mientras estudia sus opciones legales para impugnar la resolución, al tiempo que sigue brillando sobre él al liderar la Premier League con un pleno de cinco victorias en cinco partidos, impulsado por el espectacular estado de forma de Haaland, con cinco goles en cinco encuentros esta temporada.
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