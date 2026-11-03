¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
haaland city Getty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Haaland padre inquieta al Manchester City: «Esperamos la sentencia y luego veremos el futuro». Dónde puede ir: el Real Madrid está a la espera

Fichajes
Premier League
E. Haaland
Manchester City
Real Madrid
Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

RBL

RBL

Liga de Campeones

04 nov 2026

MCI

MCI

Erling Haaland es cada vez más el gran referente del Manchester City, sobre todo tras la marcha de Pep Guardiola y la consiguiente llegada de Enzo Maresca. Los Citizens han comenzado bien el año, aunque en las últimas semanas sus resultados han empeorado. Sobre el rendimiento del sector azul de Mánchester pesa, por supuesto, la espada de Damocles de las posibles sanciones que la Premier League podría imponer al club, tras haberlo declarado culpable de más de 100 infracciones financieras.

El futuro del Man City, en definitiva, está rodeado de misterio y, por extensión, también el de sus grandes figuras, Haaland en primer lugar. El noruego ya ha marcado nueve goles en las nueve primeras jornadas de la Premier League y tiene contrato con el club hasta 2034 pero su padre Alfe-Inge no ha descartado una posible salida del jugador.

  • «Creo que deberíamos esperar al resultado del proceso de apelación. Podría concluir rápidamente, aunque hay aficionados, clubes rivales y, sobre todo, periodistas que ahora mismo tienen al City en el punto de mira. Así que solo tenemos que esperar y ver cuál será el resultado de la apelación».

    «El City cree que tiene pruebas sólidas para demostrar su inocencia. Creo que es mejor esperar a que se tome esa decisión. Erling solo piensa en jugar al fútbol tanto como pueda y está centrado en eso. Creo que somos sobre todo nosotros, los que estamos fuera del campo, quienes pensamos un poco más en ello».

    Si cae el hacha sobre el City, que también se arriesga al descenso, Haaland tendría, por supuesto, pretendientes en todas partes. A él le correspondería decidir cuál sería su próximo equipo y en realidad muy pocos podrían permitirse su fichaje y pagarle un sueldo astronómico. En ese caso, el favorito sería el Real Madrid, que lleva tiempo detrás de él y tiene precisamente una vacante en el puesto de 9 en su plantilla. Junto a Mbappé, Haaland podría formar una de las parejas de delanteros más fuertes de todos los tiempos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

RBL

RBL

Liga de Campeones

04 nov 2026

MCI

MCI