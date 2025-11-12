¡El Especial de Haaland! Erling obtiene su propio platillo en un restaurante chino de Manchester tras una visita sorpresa del superestrella obsesionado con la carne del Manchester City

El personal de Happy Seasons hizo dos publicaciones tras la visita de Haaland, una para mostrar su cara sonriente, otra del plato nombrado en su honor. La primera publicación dice: “¡Totalmente sorprendido al ver a @erling venir por un triple asado de carne! No podía creer mis ojos cuando entró, jaja. Gracias por venir amigo.”

La publicación de seguimiento describió el plato con gran detalle, diciendo: "¡El Especial Haaland! ¡Solo estamos bromeando! En realidad, es nuestro clásico Triple Asado de Carnes con Arroz Hervido, un plato que hemos estado sirviendo aquí en el Barrio Chino de Manchester durante más de 40 años. Aunque, para ser justos, Haaland sí pidió el pato asado y la panceta crujiente. Así que, por divertido que suene, si pides “El Especial Haaland”, obtendrás exactamente lo que él ordenó — jaja. Nuestro personal está disfrutando de la broma, ¡así que ven y disfruta! Asamos más de 60 patos al día, todos marinados frescos el día anterior y asados el mismo día que se sirven. Es el mismo método que hemos utilizado durante más de 40 años, y todo se sirve con nuestra salsa de soya dulce casera, hecha completamente de hierbas naturales, especias y endulzantes."