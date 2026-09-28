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¡Haaland, neutralizado! Jesus afirma que Noruega está entre la élite europea tras sobrevivir Portugal a un thriller en Oslo
Jesús guía a Portugal al liderato en solitario del grupo
El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, celebró su segunda victoria consecutiva desde que asumió el cargo, al guiar al vigente campeón de la Liga de Naciones a un triunfo por 2-1 sobre Noruega en el estadio Ullevaal. Los goles de Joao Felix y Goncalo Ramos neutralizaron el empate de Erling Haaland en la segunda parte y dejaron a Portugal con tres puntos de ventaja al frente del Grupo A4.
La victoria deja a Portugal con el pleno de puntos en dos partidos tras su triunfo inaugural ante Gales.
Jesus expresó una enorme satisfacción por la capacidad de sus jugadores para gestionar unas condiciones de alta intensidad como visitante en Oslo.
- Fotoarena
El entrenador sitúa a Noruega en la élite europea mientras analiza la amenaza de Haaland
Hablando con Sport TV tras el partido, Jesus elogió mucho al equipo de Stale Solbakken y situó a Noruega entre las principales selecciones de Europa. El técnico, de 72 años, destacó la disciplina defensiva que necesitaron los centrales Renato Veiga y Ruben Dias para combatir la presencia física de Haaland.
Jesus señaló que proteger el carril central con Joao Palhinha y Ruben Neves resultó crucial para limitar las ocasiones claras de Haaland.
«En lo que a mí respecta, esta Noruega es una de las cinco mejores selecciones de Europa», afirmó Jesus. «Tienen un delantero que puede marcar en cualquier momento. Pero nuestra línea defensiva, con la ayuda de Palhinha y Neves, estuvo muy fuerte por el carril central. Aun así, Haaland tuvo seis disparos dentro del área y marcó en uno».
Sustituciones tácticas orientadas a buscar el tercer gol en lugar de defenderlo
Al abordar sus cambios tácticos tardíos, Jesus aclaró que la entrada de jugadores de ataque frescos como Bernardo Silva estaba pensada para sorprender a Noruega, y no para replegarse en un bloque bajo. Subrayó que los partidos de la Nations League no dejan ningún margen para experimentar a la ligera debido a lo que hay en juego.
El entrenador elogió la capacidad de Bernardo para conservar el balón por el carril central durante la presión final.
"Mis sustituciones nunca se hicieron con el objetivo de defender el resultado, sino siempre con el de poner el 3-1", explicó Jesus. "Esto no es un amistoso en el que los entrenadores puedan experimentar. Aquí pruebas algo y o sale bien o sale mal".
- Ball Raw Images
Portugal centra ahora su atención en el viaje a Copenhague para enfrentarse a Dinamarca
Portugal completa su recuperación del partido en Oslo antes de viajar a Copenhague para enfrentarse a Dinamarca en el Parken Stadium el jueves. Una tercera victoria consecutiva afianzaría firmemente su control del Grupo A4.
Noruega se prepara para reaccionar a domicilio contra Gales esa misma noche.
Jesus aspira a mantener su pleno de victorias en el inicio como seleccionador de Portugal.
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