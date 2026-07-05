86' - ¡De nuevo Brasil! Casemiro, dentro del área, centra en vez de disparar, pero nadie remata.
85' - ¡Parada sensacional de Nyland! Disparo de Danilo Santos, desviado por Ajer, y el portero interviene con un salto majestuoso para mandar a córner.
80' - ¡NORUEGA SE ADELANTA, HAALAND ES IMPLACABLE! Centro de Schjelderup desde la izquierda, el delantero del Manchester City se eleva sobre Gabriel Magalhães y marca de cabeza el 1-0 en su primera ocasión clara: sexto gol del ariete en el Mundial; Brasil sigue por detrás.
75' - Alisson salva a Brasil: Schjelderup dispara tras pase de Haaland y el portero del Liverpool atrapa el balón.
67' - Ajer asiste a Bobb, que centra y deja a Haaland a punto de marcar.
66' - Oportunidad noruega: Alisson sale mal, el balón se pasea y Haaland, a dos pasos, no remata.
64' - ¡Otra vez Nyland! El balón llega a Bruno Guimaraes, el portero noruego sale y salva.
62' – Nyland vuelve a rechazar un derechazo de Rayan.
60' - ¡Endrick falla solo ante Nyland tras un pase de Vinicius!
45'+5' - Brasil cerca el gol: pase profundo de Casemiro a Martinelli, que casi remata de cabeza.
45'+3' - Noruega cerca el gol: Haaland se abre paso y cede a Odegaard, cuyo disparo lo atrapa Alisson.
40' – ¡Otra vez Brasil! Odegaard pierde un balón al salir del área, Martinelli lo recupera y se lo pasa a Vinicius: doble regate y Nyland vuelve a salvar el tiro.
35' - Odegaard se recorta y dispara fuera.
30' – Oportunidad para Brasil: Martinelli entra por la izquierda y centra, pero Nyland desvía con el pie.
14' - ¡Bruno Guimarães falló el penalti, Nyland lo detuvo! El disparo, flojo a media altura, fue atajado por el portero.
12' - ¡PENALTI A FAVOR DE BRASIL! Ajer derriba a Cunha en el área; Elfath no lo ve, pero el VAR interviene y señala la pena máxima.
3' - ¡GOL ANULADO A NORUEGA! Sorloth recibe en profundidad y cede atrás a Berg, que remata por debajo del larguero; el tanto se anula por fuera de juego del delantero del Atlético.