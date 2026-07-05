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Haaland, implacable: Noruega elimina a Brasil y avanza a cuartos del Mundial. Fin del partido 2-1. Ahora enfrentará a Inglaterra o México

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO los octavos de final del Mundial 2026.

Octavos de final


Brasil-Noruega 1-2

Goles: 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).


Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior, enfrentó a Noruega, de Stale Solbakken y Erling Braut Haaland. El tercer partido de octavos del Mundial 2026, tras la clasificación de Marruecos y Francia —que ya están en cuartos—, se jugará esta noche a las 22:00 hora italiana en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. El ganador se medirá en la siguiente ronda al vencedor del México-Inglaterra, programado para las 2:00 de la madrugada. Los “verdeoro” buscan su quinto título, aunque sufrieron para eliminar a Japón, mientras que los escandinavos, invictos ante Brasil y sin cuartos de final en su historia, vencieron a Costa de Marfil.






  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS

    90'+10' - ¡GOL DE BRASIL, NEYMAR! Batió a Nyland y marcó el gol del honor en su despedida.


    90'+9' - ¡Penalti a favor de Brasil! Ostigard da un codazo a Casemiro en el área y se pita penalti.


    90' - ¡SEGUNDO GOL DE NORUEGA, HAALAND! El ‘9’ recibe de Schjelderup en la esquina del área y dispara raso al poste, batiendo a Alisson. Ya suma siete goles, superando a Messi y Mbappé.


    86' – Brasil responde: Casemiro centra desde el área, sin rematador.


    85' - ¡Parada espectacular de Nyland! Disparo de Danilo Santos, desviado por Ajer, y el portero reacciona con una gran estirada a córner.


    80' - ¡NORUEGA SE ADELANTA, HAALAND ES IMPLACABLE! Gran centro desde la izquierda de Schjelderup; el delantero del Manchester City se eleva por encima de Gabriel Magalhães y marca de cabeza el 1-0, en su primer balón claro dentro del área: sexto gol en el Mundial para el delantero; Brasil sigue por detrás de Noruega.



    75' - Alisson salva a Brasil: Schjelderup dispara tras pase de Haaland y el portero del Liverpool detiene.


    67' – Noruega insiste: Ajer asiste a Bobb, que centra y, de nuevo, Haaland falla por poco.


    66' - Oportunidad noruega: Alisson falla en la salida, el balón se le escapa y Haaland, a dos pasos, no puede rematar.


    64' - ¡Otra vez Nyland! El balón llega a Bruno Guimaraes, el portero noruego sale y salva.


    62' – Nyland vuelve a rechazar un derechazo de Rayan.


    60' - ¡Endrick falla solo ante Nyland tras pase de Vinicius!


    45'+5' - Brasil cerca el gol: centro de Casemiro a Martinelli, que casi remata de cabeza.


    45'+3' - Noruega cerca el gol: Haaland se abre paso y cede a Odegaard, cuyo disparo lo atrapa Alisson.


    40' - ¡Otra vez Brasil! Odegaard pierde un balón al salir del área, Martinelli lo recupera y se lo pasa a Vinicius: doble regate y Nyland vuelve a salvar el tiro.


    35' - Odegaard se recorta y dispara fuera.


    30' - ¡Oportunidad para Brasil! Martinelli entra por la izquierda, centra, pero Nyland desvía con el pie.


    14' - ¡BRUNO GUIMARÃES FALLA EL PENALTI, NYLAND LO PARÓ! El centrocampista del Newcastle chuta mal, a media altura por la izquierda del portero noruego, que lo detiene.


    12' - ¡PENALTI A FAVOR DE BRASIL! Ajer derriba a Cunha en el área; Elfath no lo ve, pero el VAR interviene y señala la pena máxima.


    3' - ¡GOL ANULADO A NORUEGA! Sorloth recibe en profundidad y cede atrás a Berg, cuyo remate es invalidado por fuera de juego.

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  • EL MARCADOR:

    Brasil-Noruega 1-2

    Goles: 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).



    BRASIL (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Rayan (Danilo Santos, 68'), Bruno Guimarães (Ederson, 79'), Casemiro, Vinicius; Cunha (Endrick, 58'), Gabriel Martinelli (Neymar, 68'). Seleccionador: Ancelotti.


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer (Ostigard, 90+5), Ryerson (Aursnes, 63); Odegaard, Berge, Berg; Nusa (desde el 46’, Schjelderup), Sorloth (desde el 46’, Bobb), Haaland. Seleccionador: Solbakken.


    Árbitro: Elfath (EE. UU.)

    Amonestado: Neymar (B)

    Expulsados: -

    Asistencias: Schjelderup (2).

    Notas: Bruno Guimaraes (B) falla un penalti en el min. 14.

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