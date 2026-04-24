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¿Haaland al Barcelona? Los culés conocen un «problema» en su posible fichaje del Manchester City, y también dudan sobre la llegada de Mohamed Salah
Surgen obstáculos financieros en el fichaje de Haaland
El interés del Barcelona por Haaland se topa de nuevo con un obstáculo: el club ha sido informado de que fichar al delantero del City sigue siendo arriesgado desde el punto de vista financiero. Laporta ve al noruego como el gran refuerzo para inaugurar el Camp Nou renovado, pero la elevada cifra de traspaso y su salario siguen siendo un escollo.
Nadal reconoce que, pese a ser la gran referencia del fútbol mundial, su posición en un gigante como el City hace un acuerdo casi imposible. Aunque el Barcelona ha mejorado con Hansi Flick, la inversión necesaria para fichar al jugador de 25 años supera las capacidades actuales del club.
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Nadal califica a Haaland como la «apuesta más segura», pero menciona cuestiones relacionadas con el coste
En declaraciones a BetBrothers, Nadal admitió que Haaland es el candidato ideal para liderar el ataque del Barcelona, pero señaló que, en estos momentos, su precio hace que su fichaje por el club catalán sea inviable. El exinternacional español apuntó que su juventud y su impacto harán que el City pida una suma récord.
«En la Premier hay grandes jugadores; la referencia más visible es Haaland. Está en un gran club y, por su juventud y potencial, sería la apuesta más segura. El problema es que no creo que esté al alcance de muchos equipos».
El fichaje de Salah, cuestionado por su edad y la profundidad de la plantilla
Aunque Haaland sigue siendo el sueño, se menciona a Mohamed Salah, del Liverpool, como alternativa, ya que su contrato en Anfield expira pronto. Sin embargo, Nadal ha expresado dudas sobre el egipcio, que se acerca a los 35 años, y ha sugerido que el Barcelona evite «apuestas arriesgadas» con jugadores veteranos.
“Son jugadores que siempre aportan, pero son apuestas arriesgadas”, afirmó. Dudo que venga al Barça. Sería un gran refuerzo, pero no creo que estemos para esas apuestas».
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Laporta busca un «milagro» a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano
El Barcelona vigila a Haaland en el Etihad, aunque, sin un gran ingreso comercial o venta de jugadores, el noruego probablemente se quedará en Inglaterra.
Para Salah, fichar por el Barça es una opción secundaria como agente libre, aunque el proyecto culé apuesta por un plantel más joven y dinámico. Los próximos meses serán clave: la directiva azulgrana debe decidir si mantiene la actual línea de ataque de Flick o intenta un último «milagro» en el mercado.