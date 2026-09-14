¡Ha vuelto! Zlatan Ibrahimovic regresa a Milanello tras seis meses de ausencia para ver al equipo de Ruben Amorim

Ibrahimovic ya está oficialmente de vuelta en el corazón de la acción en el AC Milan, después de haber regresado al centro de entrenamiento de Milanello por primera vez en más de medio año. Según informa Sky Sport Italia, el exdelantero y actual asesor de RedBird estuvo presente el lunes por la mañana para observar al primer equipo mientras se prepara para sus próximos compromisos europeos.

El icono sueco siguió con gran interés la sesión matinal, observando de cerca cómo trabajaban los jugadores bajo las órdenes del entrenador Ruben Amorim. Zlatan Ibrahimovic regresó al campo de entrenamiento de Milanello del AC Milan por primera vez en seis meses para observar a la plantilla de Ruben Amorim durante el entrenamiento. El regreso de Ibrahimovic llega en un momento crucial, ya que el Milan se prepara para arrancar su campaña en la Europa League de la UEFA recibiendo al Benfica el miércoles, y su presencia supone un gran impulso para la moral del vestuario.