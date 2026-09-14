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¡Ha vuelto! Zlatan Ibrahimovic regresa a Milanello tras seis meses de ausencia para ver al equipo de Ruben Amorim
El icono regresa por fin a Milanello
Ibrahimovic ya está oficialmente de vuelta en el corazón de la acción en el AC Milan, después de haber regresado al centro de entrenamiento de Milanello por primera vez en más de medio año. Según informa Sky Sport Italia, el exdelantero y actual asesor de RedBird estuvo presente el lunes por la mañana para observar al primer equipo mientras se prepara para sus próximos compromisos europeos.
El icono sueco siguió con gran interés la sesión matinal, observando de cerca cómo trabajaban los jugadores bajo las órdenes del entrenador Ruben Amorim. Zlatan Ibrahimovic regresó al campo de entrenamiento de Milanello del AC Milan por primera vez en seis meses para observar a la plantilla de Ruben Amorim durante el entrenamiento. El regreso de Ibrahimovic llega en un momento crucial, ya que el Milan se prepara para arrancar su campaña en la Europa League de la UEFA recibiendo al Benfica el miércoles, y su presencia supone un gran impulso para la moral del vestuario.
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Fin del congelamiento posterior a Allegri
El contexto de la ausencia de seis meses de Ibrahimovic está ligado al dramático final de la anterior etapa en el banquillo de San Siro. La última vez que se vio al veterano en Milanello, supuestamente protagonizó un «fuerte enfrentamiento» con el exentrenador del Milan Massimiliano Allegri.
Aquel periodo de fricción coincidió con una mala racha de resultados del Milan, que finalmente terminó quinto en la Serie A y no logró clasificarse para la Champions League. Las consecuencias de esa decepcionante temporada llevaron a que Allegri fuera despedido al día siguiente de que concluyera la campaña.
Asociación continuada con Gerry Cardinale
Tras aquel choque, Ibrahimovic pareció pasar a un segundo plano en el proyecto del Milan para el resto de la temporada, dejando su futuro en el club envuelto en la incertidumbre. La afición prácticamente le había dado por acabado mientras pasaba el verano trabajando como comentarista para Fox Sports durante el Mundial, llegando incluso a perderse actos importantes del club, como el homenaje a Franco Baresi.
Sin embargo, tras unas conversaciones aclaratorias durante el verano, el exdelantero ha vuelto a entrar en la dinámica. A pesar de su ausencia física de Milanello en los últimos meses, Ibrahimovic ha seguido siendo una figura clave, y Sky Sport subraya que su colaboración con el propietario Gerry Cardinale siguió "muy activa" durante todo el tiempo que estuvo fuera. Como asesor clave de RedBird, ahora vuelve a estar plenamente implicado, sirviendo de enlace entre la dirección y el área deportiva.
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Los empates recientes frenan el impulso en la liga
En el frente doméstico, el Milan ocupa actualmente la quinta posición de la Serie A con ocho puntos en sus primeros cuatro partidos. El Milan inició su campaña liguera con victorias consecutivas ante Torino y Venezia, pero desde entonces se ha dejado puntos tras empates seguidos a domicilio contra Juventus y Lazio. Después del compromiso europeo de entre semana ante el Benfica, el equipo de Amorim recibirá al Lecce en San Siro el domingo en su último partido antes del parón internacional.
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